Stocard bietet virtuelle Mastercard mit Apple Pay an

Eigentlich wollten die Macher der Kundenkarten-App Stocard bereits im Sommer eine Bezahlfunktion inklusive der Unterstützung von Apple Pay anbieten. Mit dem Partner Wirecard hatte Stocard hier allerdings auf das falsche Pferd gesetzt. In Folge der Insolvenz des Finanzunternehmens sind die Pläne zunächst gescheitert. Gemeinsam mit neuen Partnern bietet Stocard jetzt doch noch eine virtuelle Mastercard inklusive Apple Pay in Deutschland an.

Stocard hat seinen Sitz in Mannheim und ist zunächst als App zur schlichten Verwaltung von Kundenkarten gestartet. Statt einem Geldbeutel voller Plastikkarten erlaubt Stocard, die eigene Kartensammlung auf das iPhone zu packen. Die digitalen Ausgaben der Kundenkarten werden mittlerweile auch in so gut wie allen Fällen akzeptiert.

Die nun verfügbare Apple-Pay-Integration von Stocard basiert auf einer virtuellen Debit-Mastercard, deren Einrichtung direkt über die App möglich ist. Für die Verwendung von Apple Pay kann die Stocard-Karte dann in der iPhone-Wallet platziert werden.

Stocard hat eigenen Aussagen zufolge derzeit mehr als 50 Millionen Nutzer. Der Start der neuen Integration von Stocard Pay und damit auch Apple Pay erfolgt zunächst mit einem begrenzten Kontingent, das zeitnah erweitert werden soll.