STIKO-App: Ständige Impfkommission informiert über Corona Impfempfehlungen

Mit dem Anlaufen der weltweiten Imf-Kampange gegen COVID-19 verdient das offizielle Web- und App-Angebot der Ständigen Impfkommission (STIKO) eine gesonderte Erwähnung.

Diese hat ihre Mobil-Applikation erst im September in der runderneuerten Version 4.0 in den App Store eingestellt und begleitet die mobile Anwendung für iPhone und iPad seitdem auch mit dem Web-Angebot stiko-web-app.de.

Beide Anlaufstellen bieten neben den herkömmlichen Impf-Empfehlungen einen gesonderten Coronavirus-Bereich an, der zahlreichen Fragen zur COVID-19-Impfung beantwortet. Dieser beinhaltet neben dem erst am 30. Dezember zuletzt aktualisierten FAQ auch zahlreiche Daten zum digitalen Impfquotenmonitoring.

So könnt ihr euch in der werktäglich aktualisierten Tabelle der bundesweit gemeldeten Impfungen ein gutes Bild darüber verschaffen, mit welcher Geschwindigkeit in den einzelnen Bundesländern bei mobilen Impfteams und in den stationären Impfzentren vorgegangen wird. Der Datenstand aktuell ist vom 3. Januar 2021 um 08:00 Uhr.

Stiko- ergänzt Corona-Warn- und SafeVac-App

Bei der Anwendung der Ständigen Impfkommission handelt es sich um ein zügig aktualisiertes Informationsangebot, das die offizielle Corona-Warn-App der Bundesregierung und die SafeVac-App des Paul-Ehrlich-Institutes ergänzt.

Letztgenannte dient der Erstellung einer Beobachtungsstudie zur Verträglichkeit der COVID-19-Impfstoffe und kann von allen bereits geimpften Anwendern genutzt werden, die ihre Erfahrungen mit dem Impfstoff notieren möchten und aktiv dazu beitragen wollen, zusätzliche Erkenntnisse zu den eingesetzten COVID-19-Impfstoffen zu gewinnen.

Die STIKO-App verfügt in ihrer jüngsten Ausgabe nun auch um integrierte Push-Nachrichten und kann so bei neu aktualisierten Inhalten gezielt auf diese aufmerksam machen.