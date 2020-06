Stepics und Memory Moves: Fitness-Spiele für Apple-Watch-Träger

Der Entwickler Sydvesti Oy verfolgt mit seinen Apps Stepics und Memory Moves ein interessantes Konzept. Bei beiden Anwendungen handelt es sich um kleine Cascual Games, die als „Treibstoff“ die von der Apple Watch erfassten Bewegungsdaten bzw. die zurückgelegten Schritte verwenden.

Memory Moves ist ein einfaches Memory-Spiel für zwischendurch, dass sich direkt auf der Apple Watch spielen lässt. Die Anzahl der Züge hängt davon ab, wie weit ihr euren täglichen Bewegungsring bereits geschlossen habt. Wer um alle Paare aufzudecken zusätzliche Züge benötigt, muss eine Runde um den Block laufen. Als zusätzliches Gimmick lassen sich die Memory-Grafiken als Komplikationen zur Illustration kompatibler Zifferblätter verwenden.

Bei Stepics spielt ihr Schiebepuzzles auf dem iPhone, die Zahl der verfügbaren Züge hängt ihr von den bereits zurückgelegten Schritten ab. Die App fungiert auch als kleiner Fitness-Tracker, in dem sie die Zahl der an den vergangenen Tagen zurückgelegten Schritte anzeigen kann. Eine entsprechende Anzeige steht auch für die Apple Watch zur Verfügung, zudem gibt es Belohnungen in Form von iMessage-Sticker. Als Datenquelle fungiert hier ebenfalls Apple Health.

Beide Anwendungen lasen sich kostenlos im App Store laden. Besten Dank an René für den Tipp.