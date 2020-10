Statt xCloud: Neue Xbox-App streamt auf iPhone und iPad

Satt der Spiele-Streaming-App xCloud, gegen deren Veröffentlichung sich Apple mit den letzten Aktualisierungen der Entwickler-Richtlinien eindeutig ausgesprochen hat, hat Microsoft jetzt eine runderneuerte Xbox-App vorgestellt, die das lokale Streaming von Xbox-Spielen im Heimnetzwerk ermöglicht.

Der runderneuerte Download gestattet das Spielen auf laufender Xbox-Games auf iPhone und iPad, die Teilnahme an Partychats und den Konsum beziehungsweise das Anfertigen von Bildschirmfotos und Game Clips.

It's official. The new Xbox App is ready for download.

You can tell it's official because we are tweeting about it: https://t.co/cB1BUaWvVv pic.twitter.com/JoFAUvDJVp

— Xbox (@Xbox) October 19, 2020