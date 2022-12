Statistisches Bundesamt sammelt Bürgerausgaben per App

Insgesamt nehmen den verantwortlichen Behörden zufolge in diesem Jahr deutschlandweit rund 80.000 Haushalte an der Befragung teil. Die Probanden sollen mit einer Aufwandsentschädigung von bis zu 175 Euro und zudem mit der Aussicht gelockt werden, dass sie sich damit verbunden auch einen Überblick über die eigenen Einnahmen und Ausgaben schaffen können. Interessierte Nutzer können sich weiterhin über diesen Link für die Teilnahme bewerben. Grundvoraussetzung ist, dass man über drei Monate hinweg seine täglichen Ausgaben dokumentiert und diese Daten mit den Behörden teilt.

Bei der sogenannten Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) handelt es sich um die statistische Erfassung der Lebensverhältnisse privater Haushalte in Deutschland. Die hier gesammelten Angaben sollen dem verantwortlichen Statistischen Bundesamt zufolge unter anderem als Grundlage für die Berechnung von Sozialleistungen dienen. In diesem Jahr ist die Teilnahme an der Datensammlung erstmals mithilfe einer App möglich.

