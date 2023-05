Beginnen wir mit Meater und deren an sich vergleichsweise teuren komplett kabellosen Fleischthermometern. Die Bluetooth-Stifte sind mit zwei Sensoren für die Messung von Kern- und Umgebungstemperatur ausgestattet. Achtet hier allerdings auf die unterschiedlichen Versionen. So gibt es die Standardvariante mit bis zu 10 Metern Bluetooth-Reichweite, die Version Meater+ inklusive Repeater und mit dann bis zu 50 Metern Bluetooth-Reichweite sowie den Meater Block, der über ein integriertes WLAN-Modul verfügt.

iPhone-Thermometer in Angebot Start in die Grillsaison: Meater und Inkbird günstig und mit App-Anbindung

