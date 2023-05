iOS 17 soll den Sperrbildschirm zum Info-Display machen

Apple will Besitzern von iPhone und iPad offenbar die Möglichkeit geben, die Geräte als Info-Display zu verwenden, wenn sie nicht gerade aktiv benutzt werden. Dem Wirtschaftsmagazin Bloomberg zufolge stammt diese Information von mit der Entwicklung der Funktion vertrauten Personen und soll auf dem iPhone bereits als Teil von iOS 17 Einzug halten.

Die Neuerung werde bei Apple unter dem Codename „Dawn“ entwickelt und soll dafür sorgen, dass auf dem Sperrbildschirm des iPhone durchlaufende Informationen wie etwa Push-Mitteilungen, das Wetter oder Kalenderereignisse angezeigt werden. Für eine bessere Lesbarkeit verwende Apple helle Schrift auf dunklem Grund. Als Basis für die Funktion halten dem Bericht zufolge die Sperrbildschirm-Widgets von iOS her, der Info-Bildschirm setze im Gegensatz zu diesen allerdings voraus, dass das iPhone im Querformat platziert wird.

Apple plane eine vergleichbare Funktion auch für das iPad. Hier wird allerdings darauf hingewiesen, dass derartige Neuerungen meist verzögert auf das Apple-Tablet kommen und unter dem aktuellen iPadOS 16 noch nicht einmal der konfigurierbare Sperrbildschirm mit seinen Widgets verfügbar ist.

Von Google abgeschaut?

Was Bloomberg hier als „Smart-Home Display“ bezeichnet, hat sich Apple ganz offensichtlich von Googles Android-System oder auch den Echo-Geräten von Amazon abgeschaut. Google hat seine Variation eines solchen Info-Bildschirms unter der Bezeichnung „At a Glance“ im vergangenen Jahr auf seine Pixel-Telefone gebracht und eben erst im Rahmen der Ankündigung des Pixel Tablet aufgezeigt, welchen Mehrwert man auf diese Weise bereitstellen kann. Das neue Google-Tablet lässt sich in Verbindung mit einem Magnetdock zu einem Infobildschirm oder digitalen Bilderrahmen machen.

Der Bloomberg-Bericht spricht an, dass es ähnliche Gedanken auch bei Apple gäbe und dort an einer günstigen iPad-Variante gearbeitet werde, die sich magnetisch an Wänden oder dergleichen befestigen und als Smarthome-Display verwenden lässt. Eigentlich liegt dergleichen ja auf der Hand, doch Apples Bestrebungen beim iPad gingen bislang sowohl vom Funktionsumfang als auch vom Preisgefüge her eher in die entgegengesetzte Richtung.