Starlink Mini: Satelliten-Internet zum Mitnehmen

Der Weltraum-Konzern SpaceX erweitert sein Starlink-Angebot und bietet mit dem Starlink Mini fortan auch eine kompakte Mini-Variante seiner Satellitenschüssel an. Dieses Modell ist besonders für Nutzer interessant, die unterwegs eine zuverlässige Internetverbindung benötigen, da es aufgrund seiner geringen Größe leicht auch in einem Rucksack transportiert werden kann.

Die mobile Starlink-Nutzung ist in den Vereinigten Staaten jetzt auch ohne ein bereits bestehendes Abonnement für eine fest installierte Starlink-Satellitenschüssel erhältlich. Bisher war die Unterwegs-Nutzung des Satelliten-Internet an den bestehenden Standardservice gebunden, zu dem die Roam-Tarife hinzugebucht werden konnte. Der Starlink Mini kann ab sofort eigenständig mit einem speziellen Roam-Abonnement genutzt werden.

Zwei Tarife zur Auswahl

Für den Starlink Mini stehen zwei unterschiedliche Tarife zur Auswahl: Der Tarif “Mobile Regional” richtet sich an Privatanwender und schlägt mit 150 Euro pro Monat zu Buche. Dafür gibt es unbegrenztes Datenvolumen im Inland. Der Tarif eignet sich besonders für Nutzer, die längere Zeit in Wohnmobilen oder an abgelegenen Orten verbringen. Der Tarif “Mobile Roam” kostet 50 Dollar pro Monat und umfasst ein Datenvolumen von 50 GB.

Zu beachten ist, dass der Tarif “Mobile Roam” auf dem Land auch während der Fahrt genutzt werden kann. Der Tarif “Mobile Regional” hingegen erlaubt die Nutzung in Bewegung nur bei Geschwindigkeiten unter 16 Kilometern pro Stunde, bietet jedoch die Möglichkeit, zusätzliche Datenpakete für die Nutzung in Bewegung zu erwerben.

Wie bei anderen Starlink-Terminals müssen Nutzerinnen und Nutzer auch für den Mini die Hardware im Voraus bezahlen. Das Kit kostet 599 Dollar und beinhaltet neben der Schüssel auch die benötigte Hardware zum Aufrichten, ein Netzteil sowie ein USB-Type-C-Kabel. Ein separater WLAN-Router ist nicht notwendig, da dieser bereits in die kompakte Schüssel integriert ist.

Wann ein entsprechendes Angebot auch in Deutschland folgen wird, ist derzeit noch unklar.