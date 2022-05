„NABU Vogelwelt“-App bereit für die „Stunde der Gartenvögel“

Das aktuelle Update der App NABU Vogelwelt nehmen wir gleich mal zum Anlass, um an die „Stunde der Gartenvögel 2022“ zu erinnern. Vom 13. bis 15. Mai findet zum mittlerweile 18. Mal die Vogelzählung des Naturschutzbunds statt und die Vogelwelt-App bietet sich in der neuen Version 2.6 als Unterstützung hierfür an.

Zunächst kurz das Wichtigste zur App: Die Anwendung NABU Vogelwelt unterstützt dabei, die regelmäßig in Deutschland vorkommenden Vogelarten kennenzulernen und zu bestimmen. Dabei kann die Basisversion der App mit 308 Vogelarten und den zugehörigen Bestimmungstafeln komplett kostenlos genutzt werden. Die ausführlichen Textbeschreibungen halten umfassende Informationen zu den einzelnen Arten bereit. Neben Vorkommen und Verbreitung finden sich hier auch Angaben zu Verhalten, Stimme und Nahrung. Wer die App übersichtlicher gestalten will, findet in den Einstellungen die Option zum Ausblenden seltener Arten. In der Folge werden nur noch die 100 hierzulande häufigsten Vogelarten angezeigt.

Lediglich für nicht unbedingt benötigte Zusatzfunktionen wie 3D-Grafiken und Video-Pakete fallen per In-App-Kauf Gebühren an. Einziges Manko ist damit verbunden die Tatsache, dass die App all diese zusätzlichen Daten auch dann lädt, wenn man sie gar nicht verwenden will beziehungsweise kann. Dementsprechend hat der Download der Anwendung satte 1,8 Gigabyte Größe.

Vogelzählung „„Stunde der Gartenvögel““

Die App NABU Vogelwelt kann auch zur Unterstützung bei der Vogelzählung „Stunde der Gartenvögel“ genutzt werden. Ihr verwendet hierfür die Beobachtungslisten-Funktion der Anwendung und speichert die Sichtungen im entsprechenden Zeitraum auf einer separaten Liste. Anschließend könnt ihr das Ergebnis über die Export-Funktion direkt an den NABU übertragen.

Wer die Vogelzählung analog durchführen will, findet auf der NABU-Webseite weitere Infos. Dort könnt ihr dann auch einen Meldebogen sowie eine bebilderte Zählhilfe zum Ausdrucken herunterladen.