Standardmusikdienst auf dem HomePod: Deezer als Alternative zu Apple Music

Bereits bei der Einführung des HomePod mini hat Apple angekündigt, dass sich künftig der Standardmusikdienst auf den Apple-Lautsprechern ändern und eine Alternative zu Apple Music als dauerhaft primär ausgewählte Musikquelle einstellen lässt. Ein halbes Jahr später ist es jetzt soweit, und Apple gibt die neue Option in den HomePod-Einstellungen frei. Zum Start steht hierzulande Deezer als Alternative zur Auswahl.

Die entsprechende Einstellung ist ein wenig versteckt. Um einen anderen Musikdienst als Apple Musik als Standard zu verwenden, müsst ihr nicht in die Einstellungen des HomePod selbst, sondern in eure Hauseinstellungen springen. Öffnet also die Home-App, tippt dort auf das Haus-Symbol und ruft am unteren Ende der Raumliste die Option „Einstellungen des Zuhauses“ auf. Hier müsst ihr nun eure Benutzerkonto und dort den Bereich „Medien“ auswählen. Hier werden die verfügbaren Musikdienste angezeigt und unter der neu hinzugefügten Option „Standarddienst“ lässt sich einer auswählen.

Wir konnten die Neuerung bislang nur in Verbindung mit Deezer aktivieren und mussten die Deezer-App zunächst ihrerseits mit dem HomePod „verbinden“. Dazu geht ihr in die Deezer-Einstellungen und wählt die Option „Mit HomePod verbinden“ aus. In der Folge sollte Deezer auch in der Home-App als verfügbarer Musikdienst angezeigt werden. Wenn dieser nun wie oben beschrieben aktiviert wird, läuft die Standardwiedergabe auf dem HomePod auch ohne den Zusatz „auf Deezer“ nicht mehr über Apple Music, sondern über Deezer.

Weiterhin ist es jederzeit möglich, die Wiedergabe der Audioinhalte bei Siri-Steuerung durch den Zusatz „von Apple Music“ oder „von Deezer“ unabhängig vom ausgewählten Standardmusikdienst von einem bestimmten Anbieter zu starten.

Falls ihr beim Einrichten Probleme habt, liegt das möglicherweise daran, dass die benötigten Upgrades derzeit im Hintergrund bereitgestellt werden. Sollten die oben abgebildeten Optionen bei euch nicht angezeigt werden, hilft unter Umständen ein erzwungenes Beenden der App oder ein Neustart des iOS-Geräts. Auch ist damit zu rechnen, dass es bis zu mehreren Stunden dauert, bis die Änderung auf allen verbundenen HomePods wirksam wird.