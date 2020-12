Square Enix kündigt Just Cause: Mobile für kommendes Jahr an

Die abgedrehte Actionserie Just Cause wird im kommenden Jahr um einen eigenen Mobilableger ergänzt. Just Cause: Mobile wird als Free to Play Titel entwickelt und möchte mit Einzelspieler- und Mehrspielermodi, in denen ihr zusammen mit Freunden Chaos stiften könnt, um eure Aufmerksamkeit buhlen.

Ihr schlüpft in dem Actionshooter zwar nicht direkt in die Rolle von Serienheld Rico Rodriguez, arbeitet jedoch als Mitglied von „Firebrand“ weiterhin für die gleiche Agency. Gespielt wird in der Mobilversion aus der Top-Down-View, allerdings geht ihr genau so wenig zimperlich an eure Aufträge heran, wie der Held der Hauptserie. Entsprechend wird es auch in Just Cause: Mobile an allen Ecken und Enden ordentlich krachen und scheppern.