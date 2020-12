Apple-Guthaben diese Woche mit bis zu 20 Prozent Bonus

In dieser Woche könnt ihr beim Kauf von Apple-Guthaben bis zu 20 Prozent Extra-Bonus mitnehmen. Lidl und REWE bieten von heute an entsprechende Aktionen an.

Den größten Bonus gibt es bei Lidl. Hier bekommt ihr beim Kauf von Apple-Guthaben im Wert von 100 Euro nochmal 20 Euro obendrauf. Beim Kauf von Apple-Karten im Wert von 50 Euro gibt es bei Lidl 15 Prozent dazu und auf die Guthabenkarten im Wert von 25 Euro legt der Discounter 10 Prozent Bonus obendrauf.

Die Aktion läuft von heute an außergewöhnlich lange bis zum 24. Dezember 2020. Achtet auf euren Kassenbeleg, das Zusatzguthaben muss über einen dort aufgedruckten Bonus-Code manuell aktiviert werden.

Pauschal 15% Bonus bei REWE

REWE bietet von heute bis Samstag, 19. Dezember pauschal 15 Prozent Zusatzguthaben auf App-Store- und iTunes-Karten im Wert von 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro an. Hier wird das zusätzliche Guthaben beim Einlösen der Karten automatisch mit Gutgeschrieben, sofern dies vor dem 2. Januar 2021 erfolgt.

Prüft vor dem Kauf zur Sicherheit, ob eure Lidl- oder REWE-Filiale an der Aktion teilnimmt. Das Guthaben kann dann wie gewohnt für den Kauf von Apps und sonstigen von Apple angebotenen digitalen Inhalten verwendet werden, somit lassen sich dadurch auch über den App Store abgerechnete Abos im Preis reduzieren.