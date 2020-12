HomeKit-Garagentoröffner von Meross für 39 Euro

Der HomeKit-Garagentoröffner von Meross ist als „Last Minute Angebot“ momentan für 39,49 Euro erhältlich. Um diesen Endpreis zu erzielen, müsst ihr den zusätzlichen 3-Euro-Gutschein auf der Produktseite aktivieren.

Wir haben den HomeKit-Garagentoröffner von Meross bei seiner Markteinführung ausprobiert und seither dauerhaft im Einsatz. Mit der Erweiterung bietet sich eine günstige Möglichkeit zur HomeKit-Integration vorhandener Garagentorantriebe. Vorausgesetzt wird allerdings, dass die kleine Box in der Garage WLAN-Empfang hat.

Eine Liste mit kompatiblen Torantrieben findet ihr hier bei Meross. Grundsätzlich sollten so gut wie alle Antriebe kompatibel sein, da der WLAN-Schalter von Meross selbst eigentlich wie ein mechanischer Taster integriert wird. Allerdings könnt ihr das Zubehör dann direkt in HomeKit einbinden und bekommt euer Garagentor nicht nur in HomeKit angezeigt, sondern könnt es auch per App oder Siri steuern. Selbst in CarPlay erscheint das Garagentor automatisch als Siri-Vorschlag im Dashboard.

Weitere Infos zum Einbau und Betrieb findet ihr in unserem Test des HomeKit-Garagentoröffners von Meross. Schaut euch hier auch den Absatz zur Meross-App an, denn darüber könnt ihr teils wichtige Einstellungen vornehmen, die so nicht über HomeKit möglich sind, jedoch Abhilfe bei unerwarteten Fehlern schaffen können.

Danke Robin

