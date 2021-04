Spotify zeigt im Video: Das ist die neue Bibliothek

Der Musik-Streaming-Dienst Spotify schraubt in letzter Zeit relativ viel an der Oberfläche des eigenen Angebotes, zuletzt wurde der Auftritt der Desktop-Anwendung an das Design der mobilen Applikation angeglichen. Jetzt, kurz vor dem Inkrafttreten der Preiserhöhungen in Festland-Europa, England und den USA hat Spotify die Bereitstellung einer neuen Musik-Bibliothek angekündigt.

Diese soll unter allen Spotify-Nutzer auf iOS und Android ausgerollt werden und wird „in den kommenden Wochen“ zur Verfügung gestellt.

In Zeiten, in denen Musiker, Podcaster und Labels alle 24 Stunden etwa 50.000 Stunden neuen Content in den Spotify-Katalog hochladen, soll die neu gestaltete Bibliothek beim Auffinden gesicherter Favoriten helfen und dabei zur Hand gehen sowohl die jüngsten Entdeckungen als auch die langjährigen Lieblinge schnell aufzuspüren.

Dafür hat Spotify die Bibliothek nun einmal komplett umgekrempelt und zeigt das Ergebnis im eingebetteten Video.

Video: A New „Your Library“

Podcasts und Musik verschmelzen weiter

Hier setzt sich ein Trend fort, der bereits an anderen Stellen im Spotify-Angebot für Unmut gesorgt hat: Podcasts und Musik verschmelzen immer mehr. So wird auch die neue Bibliothek stets gleichzeitig in Podcast- und Musik-Inhalten suchen.

Die Suche an sich soll durch neue Filter kraftvoller werden und, ganz nach Bedarf, gezielt nach Playlisten, Podcasts, Interpreten und Albe Ausschau halten.

Neue Sortier-Optionen können die Bibliotheks-Inhalte sowohl traditionell nach Alphabet oder Interpreten ordnen aber auch nach dem Zeitpunkt der letzten Wiedergabe arrangieren.

Zudem verspricht Spotify den Download von Suchergebnissen einfacher zu machen, eine Gitter-Übersicht zum visuellen Durchstöbern der eigenen Inhalte bereitstellen zu wollen und eine Pin-Funktion einzuführen, mit der sich ausgewählte Audio-Inhalte stets oben Bibliothek halten lassen.