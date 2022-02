Spotify: Wenn fremde Nutzer geteilte Playlists torpedieren

Immerhin bietet Spotify mittlerweile die Möglichkeit, andere Nutzer zu blockieren und auf diese Weise auch dafür zu sorgen, dass diese auch von euren geteilten Playlists ausgeschlossen bleiben. Wenn also ein entsprechender Nutzer – egal ob künstlich oder reell – in euren öffentlichen Wiedergabelisten sein Unwesen treibt, könnt ihr diesen sperren, in dem ihr das Profil der Person aufruft und über die drei Punkte die Option „Blockieren“ auswählt.

Das Thema ist jedoch keinesfalls auf den Ashley-Bot von Pesukone beschränkt, so wird auch von anderen Musikverlagen und Künstlern berichtet, die sich solcher Methoden bedienen. Während die Manipulation gemeinsamer Wiedergabelisten für Endnutzer oft wie ein böser Streich aussieht, steckt hier in der Regel konkretes Geschäftsinteresse dahinter.

Das Magazin Mashable macht auf ein wachsendes Problem im Zusammenhang mit gemeinsamen Wiedergabelisten bei Spotify aufmerksam. Was als Community- und Party-Feature gedacht ist, wird von Automatismen zerstört, die offenbar mit dem Ziel erstellt wurden, die Wiedergabezahlen von Produktionen bestimmter Musiker oder Studios anzukurbeln und damit am Ende wohl auch mehr Tantiemen zu generieren.

Insert

You are going to send email to