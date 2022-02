Spotify verspricht klare Regeln und Corona-Aufklärung

In diesem Zusammenhang hat Spotify ein umfangreiches Regelwerk vorgelegt, das Musikern, Podcastern und sonstigen Anbietern von Inhalten Grenzen und etwaige Konsequenzen bei deren Überschreitung aufzeigen soll. Weiterhin will der Anbieter künftig im Zusammenhang mit Podcast-Episoden, die eine Diskussion über COVID-19 enthalten, auf einen (sich derzeit noch im Aufbau befindlichen) COVID-Leitfaden verweisen. Zu guter Letzt prüfe man die Möglichkeiten, das Bewusstsein von Anbietern und Verlagen bezüglich ihrer Verantwortung bei diesem Thema zu schärfen.

In einem umfassenden Statement ließ der Spotify-Chef Daniel Ek wissen, dass man sich der Verantwortung im Zusammenhang mit den Veröffentlichungen auf der eigenen Plattform bewusst sei, sich gleichermaßen aber nicht als Zensor betätigen wolle. Man finde zu fast jedem Thema Menschen mit unterschiedlichen Meinungen, so sei auch er selbst mit vielen Personen und Ansichten auf Spotify ganz und gar nicht einverstanden. Allerdings sollen klare Regeln auf Spotify für eine geordnete Diskussion sorgen und die Konsequenzen im Falle eines Regelverstoßes bekannt sein.

Insert

You are going to send email to