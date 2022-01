Günstige HomeKit-Steckdose von Luminea ausprobiert

Seit vergangener Woche hat auch Luminea eine mit HomeKit kompatible Schaltsteckdose im Programm. Wir haben und die zu vergleichsweise attraktiven Preisen über Pearl und Amazon vertriebene Produktneuheit angesehen.

Die HomeKit-Schaltsteckdose von Luminea ist mit ihren Abmessungen von 55 x 50 x 64 mm noch vergleichsweise kompakt und verfügt über einen seitlich integrierten Taster, mit dem sich der Ein/Aus-Status auch manuell wechseln lässt. In den technischen Daten finden sich die maximale Stromstärke mit 16A und die maximale Belastung mit 3.680 Watt angegeben.

HomeKit-Einbindung schnell und einfach per WLAN

Für die Einbindung in HomeKit muss man lediglich sicherstellen, dass am gewünschten Einsatzort ausreichender WLAN-Empfang vorhanden ist. Die Steckdose verbindet sich über 2,4 GHz und kann direkt über Apples Home-App integriert werden. Damit verbunden steht die Steckdose dann auch in Apples Home App sowie anderen HomeKit-Apps zur Verfügung und kann hier beispielsweise auch in Automationen integriert werden. Ergänzend lässt sich die App im Anschluss an die HomeKit-Einbindung auch über Siri-Sprachbefehle ein- oder ausschalten.

Optional besteht dann noch die Möglichkeit, die Steckdose in die Elesion-App von Pearl einzubinden, um von den hier gebotenen Zusatzfunktionen, dazu zählt auch die Anbindung an Amazon Alexa oder Google Assistant, zu profitieren oder wenn vorhanden Firmware-Updates zu installieren. Schade finden wir hier, dass Pearl nicht wie andere Drittanbieter einen HomeKit-Modus anbietet, sondern eine Registrierung per E-Mail zwingend erforderlich ist.

Elesion-App von Pearl bietet Zusatzfunktionen

Positiv ist in diesem Zusammenhang anzumerken, dass die Elesion-App ein paar zusätzliche Steuerungsoptionen bietet, so lassen sich hier im Bereich der Zeitsteuerung beispielsweise einfach auch Countdowns eingeben sowie zyklische und zufällige Zeitpläne anlegen. Auch besteht hier die Möglichkeit, die LED-Beleuchtung des Tasters an- oder abzuschalten.

Preislich positioniert sich die Luminea-Steckdose auf Augenhöhe mit den günstigen Anbietern aus China, kann hier allerdings mit dem Vorteil eines deutschen Vertriebs und vor allem auch einer vollumfänglich deutschsprachigen Zusatz-App punkten. Im Rahmen unseres ersten kurzen Tests zeigt sich die Steckdose auch zuverlässig und mit stabilem WLAN-Empfang und den damit verbunden entsprechend schnellen Schaltzeiten.

Mit Blick auf den Preis heißt es hier Augen offen halten. Der vom Hersteller angegebene reguläre Preis von 39,90 Euro ist sicher überzogen. Wir gehen davon aus, dass die Steckdose dauerhaft im Bereich zwischen 15 und 20 Euro erhältlich ist, abhängig davon, ob ihr euch für den Einzelkauf (aktuell 18,99 Euro) oder ein Multipack entscheidet, Pearl bietet das Viererpack momentan für 62,99 Euro an.