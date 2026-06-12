iOS 27 bringt Recovery-Modus ohne Mac-Zwang

Apple arbeitet mit iOS 27 und iPadOS 27 an einem neuen Wiederherstellungsmodus für iPhone und iPad. Geräte können künftig in eine eigene Recovery-Oberfläche starten, ohne das komplette Betriebssystem zu laden. Von dort aus lassen sich Softwareprobleme beheben, Diagnosen starten, Geräte löschen oder Wiederherstellungen anstoßen.

Der Umweg über den Mac könnte zukünftig entfallen.

Entdeckt wurde die Neuerung in der ersten Entwicklerbeta von 9to5Mac. Statt nur ein Kabelsymbol oder den Hinweis auf einen Computer anzuzeigen, bietet das iPhone selbst mehrere Optionen an. Genannt werden ein Wiederherstellungsassistent, eine Softwareupdate, Diagnosemodus und das vollständige Löschen des Geräts.

Bislang ist der klassische Wiederherstellungsmodus auf dem iPhone eher umständlich. Er steht jedoch weiterhin bereit. Wenn ein Update scheitert oder das Gerät nicht mehr sauber startet, muss es häufig mit einem Mac oder Windows-PC verbunden werden. Die Wiederherstellung läuft dann über Finder oder bei älteren Geräten über iTunes. Mit iOS 27 könnte Apple diesen Schritt zumindest in bestimmten Fällen direkt auf das Gerät verlagern.

Hilfe, wenn das iPhone nicht mehr startet

Der neue Wiederherstellungsassistent soll automatische Reparaturen versuchen, wenn ein schwerer Softwarefehler den normalen Start verhindert. Damit könnte ein iPhone künftig eher selbst aus einem fehlerhaften Zustand herausfinden, ohne dass sofort ein Computer oder der Weg zum Support nötig wird.

Ganz ersetzen dürfte der neue Modus Mac und PC aber nicht. Bei beschädigter Firmware, Hardwarefehlern oder komplexeren Problemen kann weiterhin eine klassische Wiederherstellung notwendig bleiben. Zudem handelt es sich aktuell um eine Beta-Funktion, die Apple bis zur finalen Freigabe noch ändern oder gar entfernen kann.

Der Schritt passt zu Apples Entwicklung hin zu eigenständigeren Geräten. iPhones lassen sich längst ohne Computer einrichten, aktualisieren und sichern. Mit dem neuen Wiederherstellungsmodus würden iPhone und iPad auch im Fehlerfall unabhängiger. Das ist vor allem unterwegs hilfreich, wenn ein Gerät nach einem Update hängen bleibt oder nicht mehr korrekt startet.