Spotify Stations wird eingestellt

Spotify Stations hat es zwar zu keiner Zeit in den deutschen App Store geschafft, war aber ein Geheimtipp unter iPhone-Besitzern mit einem Konto im amerikanischen App Store. Jetzt kündigt Spotify offiziell das Ende von Station für den 16 Mai an, damit verbunden sterben auch die letzten Hoffnungen auf eine Bereitstellung des Angebots in Deutschland.

Bei Spotify Stations lag der Fokus auf dem einfachen Zugriff auf Radiosender, die sich zudem schnell und flexibel konfigurieren lassen. Neben Genre-Radios ließen sich damit auch schnell und unkompliziert Künstlerradios erstellen, die auch auf mehreren ausgewählten Interpreten basieren konnten.

Der unkomplizierte Zugriff auf diese Radiostationen machte Spotify Stations besonders auch für die Verwendung unterwegs und im Auto attraktiv. Das virtuelle Drehrad für die Sendersuche war einfach und sicher zu bedienen und erinnerte dabei ein wenig an alte Radiogeräte. Während der Wiedergabe standen dann noch Play und Pause sowie die „Daumen hoch“- und „Daumen runter“-Tasten zur Verfügung. Ansonsten stand Spotify Stations für ein klares Konzept ohne Ablenkung durch ein Überangebot an Menüs und Kategorien, wie dies in der Haupt-App von Spotify leider immer stärker der Fall ist.