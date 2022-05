Grill-Thermometer von Inkbird mit Rabatt zum Saisonstart

Hier kommt mittlerweile seit über zwei Jahren mit dem Inkbird IBT-4XS der (aktuell leider nicht reduzierte) kleinere Bruder des IBT-6XS zum Einsatz. Die Inkbird-Thermometer eignen sich gleichermaßen für die Verwendung beim Grillen oder am Herd. Über die Qualität der App lässt sich streiten, doch sind Funktionen wie der Temperaturalarm per Push oder dass man auch vom Biertisch oder Sofa aus einfach mal eben einen Blick auf die Temperatur werfen kann Gold wert.

Das größere Modell IBBQ-4BW kommt mit ebenfalls vier Temperaturfühlern, bietet zusätzlich zu WLAN aber auch die Möglichkeit zur Verbindung über Bluetooth. Die Bauform würden wir allerdings eher für den Einsatz in der Küche bevorzugen, das Aufstellgehäuse erscheint uns deutlich unflexibler als die kompakteren Thermometer mit magnetischer Halterung. Der Preis kann hier ebenfalls per Mausklick um sogar 40 Euro auf letztendlich 79,99 Euro reduziert werden.

Fangen wir mit der aktuellen Inkbird-Serie an. Hier gibt es das Modell IBBQ-4T mit WLAN-Funktion und vier Temperaturfühlern dank eines 30-Euro-Gutscheins zum Anklicken gerade für 69,99 Euro. Das Gerät ist gegen Spritzwasser geschützt und lässt sich magnetisch am Grill oder Herd befestigen. Auf dem integrierten Bildschirm lassen sich alle bis zu vier Temperaturanzeigen gleichzeitig darstellen, der integrierte Akku erlaubt eine ununterbrochene Nutzung von bis zu 26 Stunden.

