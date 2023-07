Spotify schafft In-App-Bezahlung für Apple-Kunden vollständig ab

Man darf davon ausgehen, dass die Zahl der hiervon betroffenen Nutzer extrem niedrig ist. So würde Spotify hier sicherlich keinen dicken Fisch von der Angel lassen, weil mit diesem Schritt verbunden ohne Frage das Risiko besteht, dass die Kündigung zum Anlass genommen wird, eines der konkurrierenden Angebote auszuprobieren. Allerdings aber war das über Apples App Store abgeschlossene Spotify-Abo schon immer ein Drittel teurer als beim direkten Abschluss und somit extrem unattraktiv. So wurden App-Store-Kunden mit 12,99 Euro pro Monat zur Kasse gebeten, während man Spotify direkt über die Webseite deutlich günstiger für 9,99 Euro abonnieren kann.

Während uns aus Deutschland noch kein Feedback in dieser Richtung vorliegt, zitiert das US-Magazin Variety aus einer an amerikanische Abonnenten von Spotify verschickten E-Mail:

