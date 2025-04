Spotify meldet überdurchschnittliches Premium-Wachstum

Der Musikdienst Spotify durfte auch im ersten Quartal des aktuellen Jahres auf überdurchschnittliche Wachstumszahlen blicken. Mit einem Zuwachs von zwölf Prozent ist die Anzahl der Premium-Abonnenten im Zeitraum von Januar bis März 2025 schneller gestiegen, als es in einem ersten Quartal in den vergangenen vier Jahren der Fall war.

Spotify zählt jetzt 268 Millionen zahlende Abonnenten und kann auch bei der Zahl der monatlich aktiven Nutzer auf einen Zuwachs blicken. Hier hat der Musikdienst im Vergleich zum ersten Quartal des vergangenen Jahres um zehn Prozent auf nun 678 Millionen Nutzer zugelegt.

Auch bei weiteren Kennzahlen wurden die Erwartungen übertroffen und teils Rekordwerte geschrieben. So vermeldet Spotify den Anstieg des operativen Ergebnisses auf bislang nicht erreichte 509 Millionen Euro.

In seinem Kommentar zu den neuen Quartalszahlen hebt der Spotify-Chef Daniel Ek besonders das Freemium-Modell des Musikdienstes hervor. Nutzer hätten dadurch die Möglichkeit, auch ohne monatliche Zahlungen zu bleiben. Die durch Freemium-Nutzer erzielten Werbeeinnahmen sorgen allerdings nur für einen Bruchteil der Gesamteinnahmen von Spotify. Für 90 Prozent des im vergangenen Quartal von Spotify erwirtschafteten Geldes zeichnen die Premium-Abonnenten des Dienstes verantwortlich.

Preiserhöhung im Juni erwartet

Und eben jene Premium-Abonnenten müssen womöglich bald schon tiefer in die Tasche greifen. Im Juni sollen die Preise für Spotify-Abonnements nun definitiv steigen. Der Financial Times zufolge ist es bereits beschlossene Sache, dass das Premium-Abonnement von Spotify in zahlreichen Ländern in Europa und Lateinamerika im Juni um einen Euro teurer wird.

In Deutschland würde dies für Spotify Premium eine Preiserhöhung von 10,99 Euro auf 11,99 Euro pro Monat bedeuten. Vermutlich bleiben in diesem Zug auch die anderen Premium-Angebote von Spotify nicht verschont. Aktuell bezahlt man für den Duo-Tarif mit zwei Premium-Konten 14,99 Euro und Spotify Family für bis zu sechs Nutzer 17,99 Euro im Monat.