SwitchBot Wetterstation mit Außensensor und Matter-Hub im Angebot

SwitchBot bietet seine WLAN-Wetterstation momentan zu vergünstigten Preisen an. Besonders attraktiv für Einsteiger ist das aus einem Innen- und Außensensor mit zugehörigem Hub bestehende Komplett-Set. Hierfür bezahlt man bei Amazon gerade nur 49,99 Euro. Auch die Einzelmodule sind gerade günstiger zu haben.

Der beiliegende Hub sorgt nicht nur dafür, dass die Sensoren von SwitchBot über WLAN ans Internet angebunden und damit auch von außerhalb erreicht werden können, sondern agiert gleichzeitig als Schnittstelle zu Apple Home & Co. Die von den Sensoren erfassten Daten können mithilfe des Hubs auf dem Matter-Standard basierend auch an andere Smarthome-Plattformen weitergegeben werden.

Das Hauptmodul der Wetterstation ist mit einem 3,6 Zoll großen Bildschirm ausgestattet, auf dem neben der aktuellen Temperatur und Luftfeuchtigkeit auch die Uhrzeit und das Datum angezeigt werden. Durch die Anbindung ans Internet ist es zudem möglich, hier Wetterprognosen in Form von einfachen Symbolen anzuzeigen.

Darüber hinaus ist im Lieferumfang noch ein auch für den Einsatz im Außenbereich geeigneter Sensor enthalten, der ebenfalls die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit misst und diese Werte an den SwitchBot-Hub überträgt. Auf diesem Weg lassen sich die Außenwerte ebenfalls in die Display-Anzeige des Hauptmoduls einbinden. Maximal wird die Anzeige der Werte von zwei externen Sensoren unterstützt.

Konfiguration und Zusatzfunktionen per App

Weitere Konfigurationsoptionen bestehen in Verbindung mit der App von SwitchBot. So hat man beispielsweise die Möglichkeit, Sollwerte für Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbereiche festzulegen und sich per App- oder Bildschirmmeldung benachrichtigen zu lassen, wenn diese über- oder unterschritten werden.

Die App bietet darüber hinaus die Möglichkeit, die Bildschirmanzeige zu konfigurieren und beispielsweise auch das Intervall für die Datenaktualisierung zu ändern. Die Häufigkeit des Datenabrufs wirkt sich natürlich auch auf die Batterielaufzeit aus. Mit den beiden mitgelieferten AA-Batterien soll das Hauptmodul rund zwölf Monate lang laufen.