Wenn man ein günstiges Angebot für die AirPods Max sieht, schaut man besser genau hin, um welche Generation es sich handelt. Inzwischen sind zwar rund vier Monate vergangen, seit Apple im März die zweite Generation der Kopfhörer vorgestellt hat. Das Vorgängermodell ist jedoch bei vielen Anbietern weiter erhältlich. Stutzig werden sollte man spätestens dann, wenn der Preis in Richtung 400 Euro oder gar darunter geht.

Aktuell ist das bei Amazon der Fall. Die AirPods Max werden dort für 387,59 Euro angeboten. Wer die Unterschiede zwischen den beiden Generationen nicht kennt, läuft Gefahr, versehentlich zum älteren Modell zu greifen.

Amazon bietet die aktuelle Generation der Kopfhörer ebenfalls an. Diese sind korrekt AirPods Max 2 benannt und mit 518 Euro deutlich realistischer bepreist. Bei Apple kosten die AirPods Max in der aktuellen Generation 579 Euro.

Je nach dem geplanten Verwendungszweck kann man sich jedoch durchaus überlegen, ob die erste Generation der Kopfhörer nicht eine günstige und ausreichende Alternative ist. Die Änderungen beim Sprung von der ersten auf die zweite Generation beschränken sich nämlich im Wesentlichen auf den Wechsel von Apples H1-Prozessor zum neueren H2-Chip des Unternehmens.

ANC-Leistung deutlich verbessert

Die mit diesem Upgrade verbundenen Neuerungen machen sich im Detail bemerkbar. Bei der Präsentation der zweiten Generation hat Apple vor allem die durch den Einsatz des H2-Prozessors verbesserte Geräuschunterdrückung und die durch den neuen Chip möglichen Zusatzfunktionen wie Adaptives Audio, Konversationserkennung, Stimmisolation und Live-Übersetzung hervorgehoben.

Die verbesserte aktive Geräuschunterdrückung dürfte für die meisten Käufer der wichtigste Unterschied sein. Wer diese Funktion regelmäßig nutzt, beziehungsweise nutzen will, ist mit der neuen Generation der AirPods Max definitiv besser bedient. Laut Apple ist die ANC-Leistung mit dem neuen Prozessor bis zu 1,5-mal effektiver.