Spotify: Label-Suche für gezielte Hörbuch-Recherche

Natürlich bieten sich für die Hörbuch-Nutzung auf Spotify weiterhin spezialisierte Apps wie Lismio und Eary an, was die gezielte Suche nach neuen Veröffentlichungen angeht haben wir mit den Suchparametern allerdings gute Erfahrungen gemacht.

Zurück zu Spotify: In der Suchmaske der Spotify-Applikation könnt ihr unter anderem den Parameter „label“ nutzen und diesem einen Doppelpunkt und eine Verlagsbezeichnung folgen lassen. Also etwa „label:argon“ oder „label:oetinger“ – dies kann sehr hilfreich sein wenn qualitativ hochwertige Inhalte für Kinder aufgespürt werden sollen. Die Suche lässt sich durch die Beigabe eines Veröffentlichungsjahres noch weiter eingrenzen. Der Zusatz „tag:new“ blendet ausschließlich die jüngsten Neuerscheinungen ein.

