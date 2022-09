KTool-App: Safari-Erweiterung sendet Artikel vom iPhone ans Kindle

Eine der bequemsten Methoden die Besitzer der von Amazon angebotenen Kindle-Geräte haben, um neue Inhalte auf ihre E-Reader zu transferieren, ist der Versand von E-Mails. Amazon stattet alle Kindle-Modelle mit einer eindeutigen E-Mail-Adresse aus.

Werden an diese dann PDF-Dokumente oder EPUB-Dateien geschickt, landen die Leseinhalte wenige Minuten später auf dem eigenen Kindle und lassen sich dort bequem konsumieren, wenn man das nächste Mal in Lesestimmung ist.

Kindle per E-Mail füttern

Eine Vorkehrung die hier getroffen werden muss ist die Freigabe von E-Mail-Absendern. Damit kein Spam auf dem Kindle landet, müssen alle E-Mail-Adressen, die das eigene Kindle mit neuen Inhalten füttern dürfen, einmal auf eine Positivliste gesetzt werden. Hier kann man auch mit Wildcards arbeiten, die ganze Domains freigeben. Also statt epaper@zeit.de etwa nur @zeit.de verwenden. Die Wochenzeitung ZEIT bietet ihren Abonnenten übrigens die automatische Zustellung neuer Ausgaben an vorhandene Kindle-Adressen an.

KTool bietet Browser-Erweiterungen

Was Online gefundene Artikel angeht, muss man hier meist selbst aktiv werden. Der Web-Dienst KTool versucht dies nun etwas komfortabler zu gestalten und bietet Browser-Erweiterungen an, die den Versand von Web-Inhalten an das eigene Kindle auf eine einfache Displayberührung beziehungsweise einen Mausklick am Rechner reduzieren.

Hat man sich einen KTool-Account erstellt, muss nur noch die entsprechende Browser-Erweiterung installiert werden. Im mobilen Safari-Browser auf dem iPhone übernimmt dies die KTool-App. Anschließend können beliebige Online-Inhalte direkt an das eigenen Kinde verschickt werden.

3 Artikel pro Monat kostenlos

In der kostenlosen Basisversion lässt KTool monatlich den Versand von drei Artikeln zu. Für jährlich $59 lässt sich das Limit deaktivieren.

Im sogenannten Premium-Tarif ist der unbegrenzte Versand von Artikeln möglich. Zudem stellt KTool eine individuelle E-Mail-Adresse zur Verfügung, die zum Abonnieren von Newslettern genutzt werden kann, die ihrerseits ebenfalls direkt an das eigene Kindle weitergeleitet werden.