Spotify ist seit 10 Jahren in Deutschland

Mit Blick auf sein zehnjähriges Bestehen in Deutschland blickt Spotify auf einer Jubiläumsseite auf die vergangenen Jahre zurück. Ihr findet dort einen von Spotify aus diesem Info-Mix rund um das letzte Jahrzehnt. Mit dabei die erste Spotify-Playlist zum damaligen Deutschlandstart und obendrauf gibt’s noch eine Geburtstags-Wiedergabeliste mit den Top 100 Songs in Deutschland von 2012 bis 2021 auf Spotify.

Spotify feiert in dieser Woche sein zehnjähriges Bestehen in Deutschland. Seit dem 13. März 2012 ist der Musikdienst hierzulande verfügbar. Gegründet wurde Spotify schon deutlich früher im Jahr 2006 in Schweden.

