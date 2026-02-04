Übersetzung und Offline-Anzeige
Spotify integriert neue Funktionen für Songtexte
Der Musikstreamingdienst Spotify baut die Funktionen rund um die Anzeige und Nutzung von Songtexten weiter aus. Die Neuerungen sind zum Teil auch für Nutzer der Gratisversion von Spotify verfügbar und sollen den Zugang zu Songtexten vereinfachen und diese stärker in das Hörerlebnis integrieren.
Übersetzungen weltweit verfügbar
Der Musikdienst bietet schon seit mehreren Jahren die Möglichkeit an, Übersetzungen von Songtexten anzuzeigen. Bislang war dies jedoch nur in ausgewählten Ländern möglich. Jetzt bietet Spotify diese Funktion rund um den Globus an. Zudem steht die Option gleichermaßen für Nutzer von Spotify Premium und Spotify Free zur Verfügung.
Die Übersetzungen sind nicht für alle Songtexte verfügbar. Wenn vorhanden, wird neben dem Songtext eine Übersetzungstaste angezeigt. Als Zielsprache wird die Systemsprache des Geräts verwendet. Die Übersetzung wird dann etwas kleiner unterhalb des Originaltextes angezeigt.
Songtexte auch offline abrufbar
Eine weitere Neuerung betrifft das Offline-Hören. Wenn man Songs für die Wiedergabe ohne Internetverbindung herunterlädt, werden künftig automatisch auch die zugehörigen Songtexte gespeichert. So kann man die Texte beispielsweise unterwegs oder im Flugmodus anzeigen, ohne dass hierfür eine Internetverbindung erforderlich ist. Diese Option wird ausschließlich für Premium-Abonnenten bereitgestellt.
Texte prominenter integriert
Spotify schraubt auch an der Darstellung der Songtexte. So sollen diese während der Wiedergabe als Vorschau direkt unter dem Albumcover oder den kurzen Videosequenzen, die hier teilweise eingeblendet werden, angezeigt werden.
Laut Spotify wurde im Rahmen von Tests herausgefunden, dass diese Darstellung die Nutzung der Songtextfunktion erleichtert. Die vollständige Lyrics-Ansicht sowie die Möglichkeit, einzelne Zeilen zu teilen, bleiben weiterhin erhalten. Die Funktion wird weltweit für Free- und Premium-Nutzer eingeführt und lässt sich jederzeit deaktivieren.
Entwickler: Spotify
Laden
Es wird! Deswegen wechsle ich doch nicht zu Apple Music. Am Ende des Tages (Jahrzehnts!? ;-) ) gleichen sich die Musik-Streaming-Dienste alle gleich an!
Auch $$$ wird sich alles annähern!
Wetten das…???
:-)
Stimmt schon irgendwie.
Aber Apple Music wird im Apple Universum immer die beste Integration haben. Ich bin zumindest immer wieder zurückgekehrt.
Ich bin allerdings auch kein Power User…
Als ob es nur diese beiden Anbieter gäbe. Spotify ist für mich aus diversen Gründen ein No-Go.
Ich bevorzuge Deezer.
+1
Endlich!
Interessant wie Spotify das Released. Habe das schon seit mindestens einem Monat bei mir aktiv.
Klappt super. Schönes Feature.
Die sollen endlich die Musiker besser bezahlen statt Features, die keiner braucht, wenn es keine Musiker mehr gibt.
Ich finde Lyra besser als Spotify