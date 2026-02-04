iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 308 Artikel

Übersetzung und Offline-Anzeige

Spotify integriert neue Funktionen für Songtexte
Der Musikstreamingdienst Spotify baut die Funktionen rund um die Anzeige und Nutzung von Songtexten weiter aus. Die Neuerungen sind zum Teil auch für Nutzer der Gratisversion von Spotify verfügbar und sollen den Zugang zu Songtexten vereinfachen und diese stärker in das Hörerlebnis integrieren.

Übersetzungen weltweit verfügbar

Der Musikdienst bietet schon seit mehreren Jahren die Möglichkeit an, Übersetzungen von Songtexten anzuzeigen. Bislang war dies jedoch nur in ausgewählten Ländern möglich. Jetzt bietet Spotify diese Funktion rund um den Globus an. Zudem steht die Option gleichermaßen für Nutzer von Spotify Premium und Spotify Free zur Verfügung.

Spotify Songtext Uebersetzung

Die Übersetzungen sind nicht für alle Songtexte verfügbar. Wenn vorhanden, wird neben dem Songtext eine Übersetzungstaste angezeigt. Als Zielsprache wird die Systemsprache des Geräts verwendet. Die Übersetzung wird dann etwas kleiner unterhalb des Originaltextes angezeigt.

Songtexte auch offline abrufbar

Eine weitere Neuerung betrifft das Offline-Hören. Wenn man Songs für die Wiedergabe ohne Internetverbindung herunterlädt, werden künftig automatisch auch die zugehörigen Songtexte gespeichert. So kann man die Texte beispielsweise unterwegs oder im Flugmodus anzeigen, ohne dass hierfür eine Internetverbindung erforderlich ist. Diese Option wird ausschließlich für Premium-Abonnenten bereitgestellt.

Texte prominenter integriert

Spotify schraubt auch an der Darstellung der Songtexte. So sollen diese während der Wiedergabe als Vorschau direkt unter dem Albumcover oder den kurzen Videosequenzen, die hier teilweise eingeblendet werden, angezeigt werden.

Spotify Songtext Neue Darstellung

Laut Spotify wurde im Rahmen von Tests herausgefunden, dass diese Darstellung die Nutzung der Songtextfunktion erleichtert. Die vollständige Lyrics-Ansicht sowie die Möglichkeit, einzelne Zeilen zu teilen, bleiben weiterhin erhalten. Die Funktion wird weltweit für Free- und Premium-Nutzer eingeführt und lässt sich jederzeit deaktivieren.

04. Feb. 2026 um 18:51 Uhr von chris


