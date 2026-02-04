NFL Game Pass zum Super Bowl für 99 Cent

Auch in diesem Jahr kann man den NFL Game Pass anlässlich des Super Bowl wieder zum Sonderpreis von 99 Cent erwerben. Das Angebot läuft in Deutschland zwar mittlerweile über DAZN und nicht mehr über die NFL direkt. Die Konditionen bleiben diesbezüglich jedoch unverändert.

Angenehm ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass ihr keinerlei Kündigungsfristen beachten müsst. Es handelt sich dabei um eine Einmalzahlung ohne weitere Verpflichtungen. Allerdings schränkt DAZN das 99-Cent-Angebot qualitativ ein. Wer das Finale der amerikanischen Football-Liga statt in Full HD in HDR und mit Dolby-5.1-Surroundsound genießen will, muss zu dem für 4,99 Euro angebotenen Ultimate-Paket greifen. Auch hier handelt es sich um eine Einmalzahlung ohne weitere Verpflichtung.

Zugriff auf sämtliche NFL-Inhalte

Sämtliche mit dem NFL Game Pass gekauften Inhalte lassen sich per App sowohl auf Apple TV als auch auf dem iPhone oder iPad ansehen. Dabei ist nicht nur die Original-Übertragung aus den USA inklusive der teils besonders aufwendig produzierten Werbeclips, sondern auch der Zugriff auf umfassende weitere NFL-Inhalte enthalten. Man hat zudem noch bis zum 31. Juli Zugriff auf sämtliche NFL-Inhalte, darunter NFL Combine und NFL Draft sowie alle Begegnungen der am kommenden Wochenende mit dem Super Bowl endenden Saison.

Natürlich kann man den diesjährigen Super Bowl auch wieder im Free TV ansehen. Die Begegnung zwischen den New England Patriots und den Seattle Seahawks wird am Montag früh ab 0:30 Uhr von RTL übertragen. Dann allerdings mit deutschen Kommentaren und deutscher Werbung (da kommt hoffentlich nicht wieder alle fünf Minuten Parship).

Apple wieder Hauptsponsor

Hauptsponsor der Halbzeitshow ist in diesem Jahr zum vierten Mal Apple. Das musikalische Programm bestreitet der aus Puerto Rico stammende Latin-Rapper Bad Bunny. Apple rührt im Vorfeld der Veranstaltung kräftig die Werbetrommel. Unter anderem steht noch ein über Apple Music übertragenes Exklusivinterview mit dem Musiker an.