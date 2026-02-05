Preissenkungen gewohnt moderat
iPhone 16 jetzt generalüberholt bei Apple erhältlich
Apple hat sein Gebrauchtgeräteangebot erweitert und bietet das iPhone 16 nun erstmals auch generalüberholt an. Das am 9. September 2024 vorgestellte Gerät ist jetzt in unterschiedlichen Varianten im Apple Refurb Store erhältlich. Preislich starten die Geräte bei 719 Euro.
Apple beginnt stets zwischen Januar und März damit, die Vorgängergeneration der aktuellen iPhone-Modelle auch generalüberholt anzubieten. Dem Unternehmen zufolge handelt es sich dabei um Rückläufer sowie zum Teil auch um Ausstellungsstücke. Unbestätigt bleibt die Vermutung, dass Apple über diesen Kanal auch Neuware vertreibt, um ältere Gerätegenerationen abzustoßen und Lagerflächen freizumachen.
Was Apple unter „generalüberholt“ versteht
Optisch lassen sich Apples Gebrauchtgeräte in der Regel nicht von Neuware unterscheiden. Apple stattet die iPhones stets mit einem neuen Akku aus. Zudem werden die Geräte ausführlich getestet und bei Bedarf mit Originalteilen repariert und gereinigt. Einzig die neutrale Verpackung unterscheidet sich deutlich von Neuware. Apple will dadurch wohl Betrügereien beim Weiterverkauf verhindern. Der Verkauf erfolgt mit Rückgabemöglichkeit und einem Jahr Herstellergarantie.
Beim Blick auf den Preis dürft ihr hier allerdings keine Schnäppchen erwarten. Der Kauf von generalüberholten Geräten direkt bei Apple hat im Vergleich zu anderen Angeboten in diesem Bereich zwar unbestreitbare Vorzüge. Apple lässt sich dies allerdings auch entsprechend bezahlen.
Preissenkungen eher moderat
Beim inzwischen rund anderthalb Jahre alten Standardmodell des iPhone 16 gewährt Apple lediglich 130 Euro Nachlass auf den ursprünglichen Neupreis. Das iPhone 16 Pro bekommt man ab 949 Euro statt 1129 Euro und für das iPhone Pro Max muss man mindestens 1.169 Euro bezahlen, hier lag der Neupreis ursprünglich 210 Euro höher.
Das iPhone 16 Plus wird derzeit noch nicht über den Apple Refurb Store angeboten. Auf das iPhone 16e wird man ohnehin noch warten müssen. Dieses Gerät wurde erst deutlich später, am 19. Februar vergangenen Jahres vorgestellt und feiert somit in Kürze seinen ersten Geburtstag.
Zu teuer für Gebrauchtgeräte!
Aber nur dort bekommst du ein generalüberholtes iPhone und zwar mit neuem Akku und neuem Display und erneuter Gewährleistung. Ich hab bisher noch keine schlechte Erfahrung mit dem Refurbished Store gemacht.
Ich habe mal bei “Swappie” ein iPhone gekauft. Nach kurzer Zeit musste ich den Akku tauschen lassen und bei Abholung wurde gesagt, das sich in der Gerät kaum noch original Apple Teile befinden…
Naja, der Name und die Bewertungen sagen alles! Da muss man schon Mut zur Lücke haben und leiden!
Ich meine damit, dass dein Problem ein Kritikpunkt bei Swappie ist!
Lieber direkt bei Back Market kaufen,
+1
Ich habe bei BM schon diverse ältere (8plus, X) IPhones für Oma und Opa gekauft sowie einen 2019 IMac für mich und alle Handys laufen auch 3 Jahre später noch einwandfrei . Den IMac habe ich erst seit 8 Monaten, läuft aber ebenfalls ohne Probleme.
Ich finde beim iPhone 17 bekommt man einfach deutlich mehr für sein Geld.
Wer sparen will, sollte lieber zu älteren gebrauchten iPhones greifen (15 wäre wohl die beste Wahl, weil schon mit USB-C)
Was wäre denn das „Mehr“ für „sein“ Geld genau?!
Solange Apple die Preise noch kriegt ist es nicht zu teuer. Scheinbar kriegen sie den Refurb-Kram ja los.
Bei Erscheinung hat das iPhone 16 Pro Max (gab’s erst ab 256 GB) 1.449,00 € gekostet, ich weiß nicht welchen Preis die da dran geschrieben haben
Also das iPhone 16 mit 128 GB habe ich im September 2025 neu und original versiegelt für 629,80 bei einem renommierten deutschen Händler über ebay erworben. Liegt noch ungenutzt und unangemeldet im Schrank. Also ein Apple-Schnäppchen ist das wahrlich nicht.
Warum macht man denn sowas? Schaust du dem Gerät beim Älterwerden zu oder wozu genau kauft man Dinge, die dann monatelang im Schrank liegen?!
Weil die Geräte (selbst ältere) immer teurer werden und ich somit ein günstiges Ersatzgerät zur Hand habe um mein iPhone 11 abzulösen.
630 Euro als Reserve?
Es gibt auch StartUps, die gebrauchte Geräte nehmen. Wenn da ein billiger China Akku drin wäre, steigt immens die Brandgefahr. Die offizielle Prüfung bei Apple und original Teile sind halt ein Argument.