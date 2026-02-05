iPhone 16 jetzt generalüberholt bei Apple erhältlich

Apple hat sein Gebrauchtgeräteangebot erweitert und bietet das iPhone 16 nun erstmals auch generalüberholt an. Das am 9. September 2024 vorgestellte Gerät ist jetzt in unterschiedlichen Varianten im Apple Refurb Store erhältlich. Preislich starten die Geräte bei 719 Euro.

Apple beginnt stets zwischen Januar und März damit, die Vorgängergeneration der aktuellen iPhone-Modelle auch generalüberholt anzubieten. Dem Unternehmen zufolge handelt es sich dabei um Rückläufer sowie zum Teil auch um Ausstellungsstücke. Unbestätigt bleibt die Vermutung, dass Apple über diesen Kanal auch Neuware vertreibt, um ältere Gerätegenerationen abzustoßen und Lagerflächen freizumachen.

Was Apple unter „generalüberholt“ versteht

Optisch lassen sich Apples Gebrauchtgeräte in der Regel nicht von Neuware unterscheiden. Apple stattet die iPhones stets mit einem neuen Akku aus. Zudem werden die Geräte ausführlich getestet und bei Bedarf mit Originalteilen repariert und gereinigt. Einzig die neutrale Verpackung unterscheidet sich deutlich von Neuware. Apple will dadurch wohl Betrügereien beim Weiterverkauf verhindern. Der Verkauf erfolgt mit Rückgabemöglichkeit und einem Jahr Herstellergarantie.

Beim Blick auf den Preis dürft ihr hier allerdings keine Schnäppchen erwarten. Der Kauf von generalüberholten Geräten direkt bei Apple hat im Vergleich zu anderen Angeboten in diesem Bereich zwar unbestreitbare Vorzüge. Apple lässt sich dies allerdings auch entsprechend bezahlen.

Preissenkungen eher moderat

Beim inzwischen rund anderthalb Jahre alten Standardmodell des iPhone 16 gewährt Apple lediglich 130 Euro Nachlass auf den ursprünglichen Neupreis. Das iPhone 16 Pro bekommt man ab 949 Euro statt 1129 Euro und für das iPhone Pro Max muss man mindestens 1.169 Euro bezahlen, hier lag der Neupreis ursprünglich 210 Euro höher.

Das iPhone 16 Plus wird derzeit noch nicht über den Apple Refurb Store angeboten. Auf das iPhone 16e wird man ohnehin noch warten müssen. Dieses Gerät wurde erst deutlich später, am 19. Februar vergangenen Jahres vorgestellt und feiert somit in Kürze seinen ersten Geburtstag.