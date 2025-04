„Bridge Constructor: The Walking Dead“ im Epic Games Store kostenlos

Wenn ihr den Epic Games Store für iOS auf eurem iPhone installiert habt, könnt ihr mit „Bridge Constructor: The Walking Dead“ aktuell ein ansonsten für 1,99 Euro angebotenes, vergleichsweise erfolgreiches Crossover-Spiel für Mobilgeräte kostenlos herunterladen.

„Bridge Constructor: The Walking Dead“ kombiniert die erfolgreichen Physik-Puzzles der Spielereihe „Bridge Constructor“ mit Adventure-Elementen aus dem „Walking Dead“-Universum. Als Spieler schließt man sich dabei einer Gruppe Überlebender an und kämpft gemeinsam mit ihnen gegen endlose Horden von Untoten sowie feindlich gesinnte Menschengruppen.

Dabei errichtet man Brücken und andere Bauwerke, um den Verbündeten die Flucht zu ermöglichen. Zugleich sollen bewegliche Objekte und Sprengfallen die Gegner im Spiel in tödliche Fallen locken. „Bridge Constructor: The Walking Dead“ basiert im Wesentlichen auf der von den „Bridge Constructor“-Spielen bekannten dynamischen Spielphysik und bewirbt sich als nette Casual-Unterhaltung für zwischendurch.

Das Spiel ist noch bis Donnerstag kostenlos im Epic Games Store erhältlich, die Gratis-Angebote wechseln dort inzwischen wöchentlich jeden Donnerstag um 17 Uhr. In den ersten Monaten hatte Epic nur einmal im Monat neue kostenlose Spiele eingestellt.

Gratis-Spiele nur in der EU verfügbar

Von dem von Epic angebotenen Gratis-Programm für Mobilgeräte profitieren iPhone-Besitzer ausschließlich in den Ländern der Europäischen Union. Die Grundlage hierfür bieten die in den europäischen Digitalgesetzen gefassten Vorgaben, die Apple dazu gezwungen haben, in Deutschland und den restlichen Ländern der EU die Installation von Apps auch am eigenen App Store vorbei zuzulassen.

Außerhalb der Europäischen Union ist der Epic Games Store für Mobilgeräte lediglich auf Android-Geräten verfügbar. Der Epic Games Store für den Desktop bietet schon seit eh und je eine vergleichbare Aktion an, dort sind jedoch in den meisten Fällen nur Windows-Spiele kostenlos erhältlich.