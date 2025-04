Motorrad-App Kurviger: CarPlay-Unterstützung und GPX-Import

Die Reise- und Navigations-App Kurviger richtet sich an Motorradreisende und Autofahrer, die gezielt kurvige und weniger befahrene Strecken bevorzugen. Seit Herbst vergangenen Jahres ist Kurviger nicht mehr nur als Webanwendung, sondern auch in einer iOS-Version verfügbar. Mit dem jüngsten Update auf Ausgabe 3.5.7 hat die App nun mehrere neue Funktionen erhalten. Wichtigste Erweiterung: Kurviger verfügt nun auch über eine CarPlay-Ausgabe.

CarPlay-Unterstützung und GPX-Import

So ist nun wahlweise die Nutzung der Kurviger-App auf dem iPhone oder über einen verbundenes CarPlay-Display möglich. Damit könnten Nutzer ihre geplanten Routen künftig direkt über das Infotainmentsystem am Zweirad beziehungsweise im Fahrzeug verfolgen. Anwender müssen sich hier allerdings für einen von beiden Bildschirmen entscheiden, auf dem Sekundärgerät verzichtet Kurviger auf eine Ausgabe.

Zudem wurde die Importfunktion erweitert. Kurviger kann nun eine größere Zahl an GPX-Dateien verarbeiten, was vor allem für Nutzer von Garmin-Geräten interessant sein könnte. Mit dem aktuellen Update wurden zudem die Cloud-Funktionen ausgebaut. Nutzer könnten nun bis zu 1.000 Routenaufzeichnungen in ihrem Profil speichern. Die iOS-Version der App setzt seit Version 3.5.7 mindestens iOS 16.4 voraus.

Individuell konfigurierbare Tourenplanung

Kurviger ermöglicht es, Streckenverläufe nach persönlichen Vorlieben zu gestalten. Der integrierte Algorithmus berechnet dabei unterschiedliche Routenprofile – von schnell über kurvig bis hin zur besonders kurvenreichen Strecke. Dabei lassen sich Autobahnen oder bestimmte Straßentypen wie unbefestigte Wege gezielt ausschließen. Wer eine spontane Rundtour plant, kann Startpunkt und gewünschte Fahrdistanz angeben und erhält Routenvorschläge, die nachträglich angepasst werden können.

Zwischenstopps, Streckenabschnitte und Points of Interest – etwa motorradfreundliche Unterkünfte, Tankstellen oder Werkstätten – lassen sich flexibel einfügen. Damit bietet die App nicht nur Orientierung, sondern auch Unterstützung bei der Reiseplanung.

Navigation, Offline-Karten, Aufzeichnungen

Neben der Planung kann Kurviger auch die Navigation übernehmen. Zur Nutzung der sprachgeführten Navigation und anderer Premiumfunktionen wird jedoch ein sogenanntes Tourer+-Abo vorausgesetzt. Dieses kostet faire 29,99 Euro pro Jahr und bietet neben der Navigation auch den Zugriff auf Offline-Karten, eine Touraufzeichnung und deaktiviert die Werbung in der App.