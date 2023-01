Spotify: Entlassungen und „Innovationen wie noch nie“

Was auch immer Spotify in diesem Jahr vorstellen wird, die Chancen stehen gut, dass die Innovationen mit einer Preiserhöhung des monatlichen Tarifes einhergehen werden.

Konkrete Informationen sollen in den kommenden Wochen folgen. Dann plant Ek, im Rahmen einer so genannten Stream-On-Veranstaltung genaueres zu den „spannenden Entwicklungen“ bekanntzugeben.

Das Mitarbeiter-Memo, in dem Ek über die anstehende Entlassung informiert hat, endet auf eine positive Note: Der Chef des größten Musik-Streaming-Anbieters zeigt sich zuversichtlich, dass 2023 das Jahr werden wird, „in dem Verbraucher und Kreative einen stetigen Strom von Innovationen erleben werden, wie wir sie in den letzten Jahren noch nie vorgestellt haben.“

Im Schnitt sollen diese eine Abfindung in Höhe von fünf Monatsgehältern bekommen, weiterhin krankenversichert bleiben und eine zweimonatige Unterstützung bei der Suche nach einer neuen Beschäftigung erhalten. Wer von den Entlassungen betroffen ist, so Daniel Ek, soll dies im Laufe des Tages in einem Mitarbeitergespräch erfahren.

