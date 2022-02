Spotify „Car Thing“ startet in den USA offiziell

Das Zubehör verspricht in der Tat ein deutlich komfortableres und im Auto wohl auch eher verantwortungsbewusstes Nutzererlebnis, als dies mit dem schlichten Smartphone-Bildschirm der Fall ist. Natürlich dürfte sich der Musikdienst auch über die mit dem Kauf des Zubehörs fraglos intensivierte Kundenbindung freuen. Wer die 89,99 Dollar für das Spotify „Car Thing“ investiert, wird dem Musikdienst sicher auch noch geraume Zeit als zahlender Premium-Abonnent die Treue halten. Ob und wann Spotify sein „Car Thing“ auch in weiteren Ländern anbietet, ist bislang offen.

Spotify bewirbt das „Car Thing“ als Smart-Player für sein Musikabo, der sich allerdings allerdings in Verbindung mit einem kostenpflichtigen Premium-Abonnement nutzen lässt. Das Gerät ist mit einem 4 Zoll großen Touchscreen ausgestattet, als zusätzliche Bedienelemente stehen ein Drehrad, Tasten für Zurück und Stummschaltung sowie vier programmierbare Direktwahltasten zur Verfügung. Die zusätzliche Sprachsteuerungsoption wird mithilfe von vier in die Oberseite integrieren Mikrofonen bereitgestellt.

