Sport-Streamer DAZN: Erste Inhalte nun auch werbefinanziert

Nach Angaben des Sport-Streaming-Dienstes soll es sich bei DAZN FAST und DAZN FAST+ um die ersten „Premium-Sport-FAST-Kanäle“ in ganz Europa handeln. Ob diese allerdings bei Ausbau der zahlenden Abo-Kunden helfen werden ist unklar. Aktuell bietet Amazon den regulären DAZN-Zugang über reduzierte Geschenkkarten deutlich günstiger als üblich an. Auch waipu.tv kann momentan zum halben Preis geordert werden.

DAZN FAST+ steht exklusiv auf Samsung-Fernsehern zur Verfügung, die über das Streaming-Angebot Samsung TV Plus verfügen und lässt sich damit vorerst nicht über mobile Applikationen auf iPhone oder iPad abrufen. Der kostenfreie Kanal soll etwas besser ausgestattet sein als DAZN FAST und wird etwa auch Live-Fußballspiele übertragen. Am 28. Dezember etwa treffen Paris St. Germain und Racing Straßburg aufeinander, zwei Tage später wird Real Valladolid gegen Real Madrid spielen.

