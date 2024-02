Spieletipp „Endless Archery“: Stressfrei, entspannend, ohne Ende

Wir haben das iPhone-Spiel „Endless Archery„, ein klassischer 2-Euro-Download für iPad und iPhone, kürzlich im Rahmen eines aufregenden aber glücklicherweise nicht weiter wilden Krankenhausaufenthaltes wiederentdeckt und damit einige Stunden Wartezeit vergleichsweise angenehm verbracht.



Für uns Anlass genug, auch euch das unterhaltsame Casual Game noch mal auf den Radar zu schieben. „Endless Archery“ verzichtet vollständig auf In-App-Käufe und Abonnements und berechnet lediglich den Einmalpreis von eins Komma neunundneunzig Euro, der beim Download fällig wird.

Die Applikation von Evan Berger zeichnet sich durch ein reduziertes Design und eine einfache Spielmechanik aus, die das unkomplizierte Spielen mit nur einem Finger ermöglicht. Ziel des Spiels ist es, mit Pfeil und Bogen immer neue Zielbereiche zu treffen. Ist ein Ziel getroffen, folgt umgehend das nächste, Welten, Extra-Level oder gar Turniere kennt die App nicht, sondern scrollt ihren Bildschirm nach jedem Treffer lediglich ein Stück nach rechts, um das nächste Ziel ins Blickfeld der Spieler zu rücken.

Endloser Spielverlauf, ein Finger

Das Spielprinzip setzt auf zwei einfache, aufeinanderfolgende Handlungen: Die Richtung des Pfeils wird durch den Zeitpunkt der ersten Touchscreenberührung festgelegt. Hier müsst ihr den idealen Moment abwarten, um die perfekte Flugbahn zu treffen.

Die Stärke des Schusses wird anschließend dadurch bestimmt, wann der Finger wieder vom Bildschirm genommen wird. Dabei zeigt ein Energiebalken die voraussichtliche Kraft des Schusses an – eine Variable, die mit der aktuellen Windstärke und -richtung in Einklang gebracht werden will.

„Endless Archery“ bietet sich perfekt als kurzweiliger Zeitvertreib an Bushaltestellen, in Wartezimmern oder auf der Toilette an. Sollte ein Schuss sein Ziel verfehlen, bietet das Spiel die Möglichkeit, den nächsten Versuch zu optimieren, indem die Flugbahn des letzten Schusses erneut angezeigt wird.

Ein richtiges Spielziel gibt es nicht, allerdings können die eigenen Statistiken eingesehen und stetig verbessert werden, zudem wollen fünf Themes und 24 Achievements freigespielt werden. Eine Kaufempfehlung.