Spark: Runderneuerte E-Mail-App wird kostenpflichtig

Hinzu kommen ein neuer Homescreen, eine sogenannte Gatekeeper-Funktion, mit der sich zukünftig festlegen lassen wird, welche Accounts euch überhaupt schreiben dürfen und neue Gruppierungsfunktionen. Mit diesen lassen sich alle E-Mails eines Absenders zusammenfassen, was die Übersichtlichkeit der persönlichen Inbox weiter erhöhen soll. Bei Readdle hat man die Neuerungen in dem offiziellen Blogeintrag zum Update zusammengefasst.

Was die neuen Funktionen der überarbeiteten Readdle-App angeht, stellen die Entwickler diese im offiziellen Blogeintrag zur Aktualisierung vor. Neue Smart-Inbox-Ansichten sollen Newsletter, E-Mails von echten Personen und Benachrichtigungen auseinanderhalten. Mit neuen Dringlichkeits-Markierungen lassen sich ausgewählte Mails so anheften, dass diese stets im Blick bleiben, die Möglichkeit ganze Diskussionsstränge als Erledigt zu markieren, soll für eine aufgeräumtere Inbox sorgen.

