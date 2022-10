Apple Pay Deutschland: Ruuky und Moss als Neuzugänge mit im Boot

Mit Ruuky und Moss finden sich in dieser Woche wieder zwei Neuzugänge auf der Liste der Apple-Pay-Partner in Deutschland. Während sich Moss als Lösung für die Finanzverwaltung von Unternehmen präsentiert, zählt Ruuky als „App-Bank“ auf jüngere, Smartphone-affine Kunden.

Ruuky Nachfolger von pockit

Ruuky ist eine von mittlerweile vielen sogenannten Neo-Banken, die ihre Dienstleistungen ausschließlich per App beziehungsweise online anbieten. Das Unternehmen ist mit Hauptsitz in Belgien registriert und untersteht dementsprechend der dortigen Bankenaufsicht. Hervorgegangen ist Ruuky aus dem vor gerade mal anderthalb Jahren gegründeten pockid, das sich als Finanzangebot für Kinder und junge Leute zwischen sieben und 18 Jahren etablieren wollte.

Man darf mutmaßen, dass der Vorgänger pockid mit der Wahl seiner Zielgruppe nicht sonderlich erfolgreich war. Denn der Nachfolger Ruuky sucht seine Kunden jetzt in erster Linie unter den „jungen Erwachsenen“ mit einem Alter ab 18 Jahren, bietet aber weiterhin auch ein Jugendkonto mit separatem Zugang für Eltern an.

Eine aktuelle Preisübersicht von Ruuky findet ihr in diesem PDF. Die Neobank bietet kostenlose Girokonten inklusive einer virtuellen Debit-Mastercard an. Kosten entstehen allerdings beispielsweise bei der Bargeldabhebung an Geldautomaten. Ruuky ist sowohl in Deutschland als auch in Österreich verfügbar.

Apple Pay: Liste aller Banken in Deutschland

Die regelmäßig von Apple überarbeitete Liste aller an Apple Pay teilnehmenden Banken lässt sich hier abrufen. Die letzten Änderungen und damit die Ergänzung von Ruuky und Moss finden sich in der deutschen Version des Dokuments allerdings noch nicht verzeichnet. Dazu muss man wie immer einen Blick auf die stets wesentlich aktuellere englische Version der Liste werfen. Apple Deutschland wird die Ergänzungen vermutlich in den nächsten Tagen nachtragen.