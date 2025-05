DoubleMemory will Pocket beerben: Lesezeichen-Manager mit iCloud

Mit DoubleMemory tritt eine neue App an, die sich zwischen Lesezeichen-Verwaltung, Notiztool und Zwischenablage-Manager positioniert – mit einem klaren Fokus auf lokale Datenspeicherung.

Die für macOS und iOS entwickelte Anwendung verzichtet vollständig auf zentrale Server, Nutzerkonten oder Browser-Erweiterungen. Stattdessen speichert sie Inhalte lokal auf dem Gerät und synchronisiert bei Bedarf per iCloud.

Lesezeichen und Textem, lokal gesichert

Herzstück der App ist eine Funktion, die durch doppeltes Drücken von ⌘ + C Inhalte automatisch speichert – egal ob Links, Textausschnitte oder andere Inhalte. Gespeicherte Elemente werden in einer optisch ansprechenden Kartenansicht dargestellt, die an visuelle Moodboards erinnert. Der Zugriff erfolgt über ein Menüleisten-Icon oder Tastenkürzel, zudem findet ein Abgleich mit iPhone und iPad statt.

Die Veröffentlichung von DoubleMemory fällt in eine Zeit, in der sich viele Nutzer nach Alternativen zu etablierten „Read it later“-Diensten umsehen müssen. Erst kürzlich kündigte Mozilla das Aus für den 2017 übernommenen Dienst Pocket an. Der Dienst wird zum 8. Juli 2025 eingestellt, danach können Inhalte nur noch exportiert werden – bis sie im Oktober endgültig gelöscht werden. Die Entscheidung begründet Mozilla mit einem veränderten Nutzungsverhalten im Netz.

Pocket wird eingestellt

Für Nutzer bedeutet das nicht nur den Verlust gespeicherter Inhalte, sondern auch das Ende einer langjährig gepflegten Infrastruktur mit Browser-Erweiterungen, App-Anbindungen und Empfehlungsdiensten. Auch Alternativen wie Instapaper oder Omnivore hatten in der Vergangenheit mit Umstellungen oder zeitweiligen Schließungen zu kämpfen.

Vor diesem Hintergrund bietet DoubleMemory einen alternativen Ansatz: keine plattformübergreifende Komplexität, Keine Nutzerkonten, keine Serverkosten. Stattdessen ein lokal arbeitendes Werkzeug, das sich auf Apple-Systeme konzentriert und damit ressourcenschonend funktioniert. Eine Importfunktion für Pocket-Nutzer steht bereits zur Verfügung.

Einziger Haken: DoubleMemory ist nur ein Abo erhältlich. Der Jahreszugriff kostet 19,99 Euro. Wer die App einen Monat ausprobieren möchte, bezahlt 3,99 Euro.