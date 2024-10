„Space Invaders“ am Handgelenk: Playwatch statt Smartwatch

Auf Kickstarter wird eine Uhr namens Space Invaders: My Play Watch angeboten, die der Apple Watch auf den ersten Blick ziemlich ähnlich sieht, jedoch eine gänzlich andere Zielgruppe ansteuert. Das Motto der im Vorverkauf zu Preisen ab rund 70 Euro erhältlichen Uhr lautet „It’s not a smart watch … it’s a Play Watch“.

In Partnerschaft mit dem hinter „Space Invaders“ und weiteren Arcade-Klassikern stehenden japanischen Entwicklerstudio Taito konzipiert, soll die „Space Invaders: My Play Watch“ zwar auch die Zeit anzeigen, vor allem aber auch die Möglichkeit zum Spielen von „Space Invaders“ auf einem qualitativ hochwertigen Touchscreen bieten.

Mit Fitness-Tracker und Herzfrequenzsensor

Ergänzend dazu lässt sich die Uhr auch als Fitness-Tracker verwenden und verfügt nicht nur über einen integrierten Schrittzähler, sondern soll auch in der Lage sein, die Herzfrequenz ihres Trägers zu überwachen. Mit Blick auf den vergleichsweise günstigen Preis der Uhr wirkt der genannte Leistungsumfang fast ein wenig hochgegriffen. Auf die Umsetzung darf man in jedem Fall gespannt sein.

Die „Space Invaders: My Play Watch“ soll über einen 36 x 44 Millimeter großen Bildschirm verfügen. Der Körper der Uhr ist elf Millimeter dick und die Breite des Armbands wird mit zwei Zentimetern angegeben.

Original-Game-Sounds auch als Wecker

Die auf der Uhr verfügbare Version von „Space Invaders“ wurde der Beschreibung auf Kickstarter zufolge für den Touchscreen der Uhr angepasst. Die Originalsounds des Klassikers sind nicht nur beim Spielen selbst zu hören, sondern können auch als Wecker oder Timersignal verwendet werden.

Die Entwickler der Uhr haben einen ambitionierten Zeitplan und wollen bereits im Dezember mit der Auslieferung beginnen. Falls über eine Bestellung nachdenkt, sei noch erwähnt, dass zum Kaufpreis eine Versandpauschale in Höhe von 15 Dollar kommt. Im Rahmen der Vorbestellungen ist die „Space Invaders: My Play Watch“ nicht nur in verschiedenen Farben, sondern auch in Kombi-Paketen zu haben, die dann verschiedene der zum Start der Uhr in begrenzter Auflage verfügbaren Sondereditionen enthalten.