Neues Streetball-Spiel „Dunk City Dynasty“ erscheint 2025

Mit NBA 2K Mobile, NBA Infinite, EA NBA Live und einer ganzen Reihe weiterer Titel ist der Markt an Basketballsimulationen auf dem iPhone und iPad bereits stark umkämpft. Nichtsdestotrotz möchte NetEase Games mit Dunk City Dynasty im kommenden Jahr ein Stück vom Kuchen abhaben und zeigte passend zur Tokyo Games Show kürzlich einen neuen Trailer von ihrem Streetball Spiel.

Dunk City Dynasty ist der erste Streetball Mobiltitel mit offizieller NBPA Lizenz, Dank der eine Vielzahl der amtierenden Basketballgrößen, darunter Seth Curry und Jusuf Nurkić, als Spieler zur Auswahl stehen werden. Die Entwickler betonen, dass sie die einzelnen Stärken und Schwächen der einzelnen Spieler akribisch studiert haben. Und natürlich auch die Signature Moves der realen Vorbilder im Spiel nicht fehlen sollen.

Kein Pay2Win?

Auch Dunk City Dynasty wird auf ein Freemium Model und entsprechende Lootbox Mechaniken setzen. Allerdings weicht NetEase von der mittlerweile bei Sportspielen etablierten Unsitte der Player Card Gradings ab. Wenn ihr einen Spieler zieht, erhaltet ihr ihn ganz klassisch mit der Spielerstufe 1 und könnt ihn dann auf die maximale Stärke leveln. Zwar lässt sich das sowieso schon schnelle Leveln durch Booster noch weiter beschleunigen, es genügt allerdings einen Spieler einmalig freizuschalten. Dubiose „Gold-“ oder „Diamantversionen“ der Spieler existieren nicht. Das ist löblich.

Ein gewisses Risiko von Pay2Win Inhalten besteht dennoch. Zumindest bereiten uns die ebenfalls mit den Lootboxen freischaltbaren Kleidungsstücke etwas Kopfschmerzen. Diese dienen keinesfalls nur der visuellen Individualisierungsmöglichkeit eurer Spieler, sondern verbessern auch deren Fähigkeiten. Diesbezüglich wissen wir noch nicht, ob NetEase am Ende doch gierig wird, oder ob sie ein ausgewogenes Balancing der Verbesserungen durch seltene und gewöhnliche Accessoires beibehalten.

3 gegen 3 Mehrspieler

Doch kommen wir zum eigentlich Kern des Spiels, dem Gameplay. Gespielt wird im typischen Streetball Manier im 3 gegen 3 auf einen Korb. Die auf 3 Minuten angelegten Matches sind kurz genug, sodass sich das Spiel prima eignet um auch unterwegs langweilige Wartezeiten zu überbrücken. Aufgrund der kurzen Matchlänge fahrt ihr zumindest nie Gefahr zu lange in einer Partie gefangen zu sein.

Die Onlinematches bestreitet ihr entweder mit zwei Freunden im Team, oder zufällig zusammengewürfelten Teammitgliedern und Gegnern. Fehlende Mitspieler und Gegner werden durch Bots aufgefüllt. Die Matches selbst spielen sich kurzweilig. Würfe, Blocks und schnelle Pässe, all das funktioniert bereits tadellos. Einzig einen etwas ersichtlicheren Indikator für das korrekte Timing der Würfe hätten wir uns vielleicht noch gewünscht. Andererseits sind wir möglicherweise einfach nur nicht gut genug und es ist einfach nur eine Frage von Zeit und Übung, um die individuellen Bewegungsmuster und Wurfpunkte der einzelnen Charaktere zu erlernen.

Obgleich das Spiel bis auf ein paar Features und etwas Feinschliff fertig wirkt und im chinesischen Heimatmarkt bereits in Kürze erscheinen soll, wird Dunk City Dynasty hierzulande erst in der ersten Jahreshälfte 2025 erwartet. Streetball Fans, denen der schrill bunte Look zusagt, können sich allerdings zumindest jetzt schon einmal auf der offiziellen Webseite für das Spiel registrieren, um bei Release eine Hand voll Boni abzugreifen.