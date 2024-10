Bose SoundLink Home: Neuer Bluetooth-Lautsprecher mit 9-Stunden-Akku

Während wir eben erst über den hierzulande neu erhältlichen Bose SoundLink 2 berichtet haben, hat das Unternehmen seine SoundLink-Produktreihe um den SoundLink Home erweitert. Der neue Bluetooth-Lautsprecher ist in den USA ab sofort erhältlich und soll der Ankündigung von Bose zufolge durch kompaktes Design und kraftvollen Klang überzeugen. Auf der amerikanischen Webseite von Bose lässt sich der SoundLink Home in den Farben Silber und Dunkelgrau zum Preis von 219 Dollar bestellen.

Für den laut Bose trotz der geringen Größe des Geräts überzeugenden Klang zeichnen ein Vollbereichs-Schallwandler und zwei passive Radiatoren verantwortlich. Der Hersteller verspricht auf dieser Basis tiefe Bässe, die auch größere Räume füllen könnten.

Der Bose SoundLink Home wird als Bluetooth-Lautsprecher vermarktet, ist für eine flexiblere Nutzung jedoch auch mit einem USB-C-Audioeingang ausgestattet. Auf diese Weise ist es möglich, Musik kabelgebunden und unempfindlich gegen Störungen direkt von einem Laptop oder anderen Geräten abzuspielen. Optional lässt sich die Audioleistung des SoundLink Home erweitern, indem zwei der Lautsprecher miteinander verbunden und als Stereosystem genutzt werden.

Kompaktes Format und integrierter Standfuß

Das Gehäuse des Bose SoundLink Home ist 21,6 Zentimeter breit, 11,2 Zentimeter hoch und 5,8 Zentimeter tief und der Lautsprecher wiegt knapp 900 Gramm. Bose zufolge wurde das Design des Geräts so gestaltet, dass es sich nahtlos in jede Umgebung einfügt. Ein integrierter Standfuß soll die einfache Aufstellung an verschiedenen Orten ermöglichen. Das Gehäuse des Bose SoundLink Home besteht aus eloxiertem Aluminium und die Front ist mit einem Stoffgitter bespannt.

Für drahtlose Verbindungen setzt der SoundLink Home auf den Bluetooth-Standard 5.3, was laut Bose eine stabile Verbindung auch über längere Distanzen hinweg ermöglichen soll. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu neun Stunden, und das Gerät lässt sich in etwa vier Stunden über USB-C wieder aufladen. Dank eines integrierten Mikrofons soll man den SoundLink Home auch als Freisprechanlage verwenden können.

Zu den Planungen für den Deutschlandstart liegen bislang keine Angaben vor.