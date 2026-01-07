Amazon Basics bringt günstige Matter-Zwischensteckdose mit WLAN

Mit einer neuen smarten Zwischensteckdose erweitert Amazon sein Amazon-Basics-Sortiment um ein weiteres Smart-Home-Produkt. Der Stecker unterstützt den herstellerübergreifenden Standard Matter und lässt sich per WLAN in bestehende Smart-Home-Umgebungen integrieren. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 9,96 Euro pro Stück.

Damit positioniert sich das Modell im unteren Preissegment und richtet sich an Nutzer, die einzelne Geräte wie Lampen, Kaffeemaschinen oder Lüfter per App oder Sprachsteuerung schalten möchten.

Die Zwischensteckdose arbeitet (wie fast alle Wettbewerber) ausschließlich im 2,4-Gigahertz-WLAN. Eine zusätzliche Bridge ist nicht erforderlich, sofern bereits eine kompatible Smart-Home-Zentrale vorhanden ist. Für die Nutzung mit Apple Home wird eine aktive Steuerzentrale wie ein HomePod oder ein Apple TV benötigt.

Steuerung ohne separate Bridge

Im Unterschied zu Zigbee-basierten Lösungen, etwa den schaltbaren Steckdosen von IKEA, setzt Amazon bei diesem Modell vollständig auf WLAN und Matter. Die Einbindung erfolgt über einen QR-Code, der mit Apples Home-App gescannt wird. Anschließend kann der Stecker in Apple Home, Google Home oder Alexa eingebunden werden. In Apple Home lässt sich das Zubehör in Automationen integrieren, etwa zeitgesteuert oder abhängig von Sensoren und Szenen.

Matter sorgt dabei für eine vereinheitlichte Kommunikation zwischen Geräten unterschiedlicher Hersteller. Technisch bedeutet das, dass grundlegende Funktionen wie Ein und Aus direkt über das lokale Netzwerk gesteuert werden können. Eine dauerhafte Cloud-Verbindung ist für die Ausführung einfacher Schaltbefehle nicht zwingend erforderlich.

Alternativen von TP-Link, SwitchBot und Co.

Mit knapp zehn Euro liegt die Amazon-Basics-Steckdose preislich zwischen anderen Einstiegsmodellen. SwitchBot bietet einen WLAN-Stecker für rund 8,99 Euro an, der jedoch nicht auf Matter setzt. TP-Link verkauft unter der Marke Tapo ein Matter-fähiges Modell für etwa 12,99 Euro. Mehrfachpacks wie das sogenannte Meross Doppelpack liegt bei rund 25 Euro.