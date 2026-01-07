Steuerung ohne separate Bridge
Amazon Basics bringt günstige Matter-Zwischensteckdose mit WLAN
Mit einer neuen smarten Zwischensteckdose erweitert Amazon sein Amazon-Basics-Sortiment um ein weiteres Smart-Home-Produkt. Der Stecker unterstützt den herstellerübergreifenden Standard Matter und lässt sich per WLAN in bestehende Smart-Home-Umgebungen integrieren. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 9,96 Euro pro Stück.
Damit positioniert sich das Modell im unteren Preissegment und richtet sich an Nutzer, die einzelne Geräte wie Lampen, Kaffeemaschinen oder Lüfter per App oder Sprachsteuerung schalten möchten.
Die Zwischensteckdose arbeitet (wie fast alle Wettbewerber) ausschließlich im 2,4-Gigahertz-WLAN. Eine zusätzliche Bridge ist nicht erforderlich, sofern bereits eine kompatible Smart-Home-Zentrale vorhanden ist. Für die Nutzung mit Apple Home wird eine aktive Steuerzentrale wie ein HomePod oder ein Apple TV benötigt.
Im Unterschied zu Zigbee-basierten Lösungen, etwa den schaltbaren Steckdosen von IKEA, setzt Amazon bei diesem Modell vollständig auf WLAN und Matter. Die Einbindung erfolgt über einen QR-Code, der mit Apples Home-App gescannt wird. Anschließend kann der Stecker in Apple Home, Google Home oder Alexa eingebunden werden. In Apple Home lässt sich das Zubehör in Automationen integrieren, etwa zeitgesteuert oder abhängig von Sensoren und Szenen.
Matter sorgt dabei für eine vereinheitlichte Kommunikation zwischen Geräten unterschiedlicher Hersteller. Technisch bedeutet das, dass grundlegende Funktionen wie Ein und Aus direkt über das lokale Netzwerk gesteuert werden können. Eine dauerhafte Cloud-Verbindung ist für die Ausführung einfacher Schaltbefehle nicht zwingend erforderlich.
Alternativen von TP-Link, SwitchBot und Co.
Mit knapp zehn Euro liegt die Amazon-Basics-Steckdose preislich zwischen anderen Einstiegsmodellen. SwitchBot bietet einen WLAN-Stecker für rund 8,99 Euro an, der jedoch nicht auf Matter setzt. TP-Link verkauft unter der Marke Tapo ein Matter-fähiges Modell für etwa 12,99 Euro. Mehrfachpacks wie das sogenannte Meross Doppelpack liegt bei rund 25 Euro.
Kein Thread, kein Kauf.
Das sehe ich mittlerweile auch so. Meine Zeit lang war das ja noch ganz in Ordnung mit WLAN. Aber aktuell versuche ich nur noch thread Geräte zu kaufen. Ich warte jetzt noch auf die IKEA Steckdose dafür.
Welche Steckdosen mit Thread + Matter gibt es denn? Ich kenne nur eine von Onvis ggf. noch die von Eve aber bei der bin ich mir nicht sicher.
Die von eve haben auch thread ja. Preislich allerdings jenseits von gut und böse XD
Wieviele unterschiedliche Modelle brauchst du denn? Was spricht gegen die Onvis?
Es gibt z. B. noch Sengled Matter Plug, aber der hat nur 10 A und kostet mehr als die Onvis mit 16 A.
Eve hat halt Strommessung, für diejenigen, die es interessiert. Das kann der billige Amazon-Stecker aber auch nicht, oder?
Bei mir genauso. Ich warte auf Ikea.
Welcher Vorteil thread gegenüber wifi bei diesen Steckdosen ?
Ernst gemeinte Frage.
Matter ist ein Standard für Kompatibilität (die „Sprache“ der Geräte), während Thread ein energiesparendes, zuverlässiges Netzwerkprotokoll ist (die „Verbindung“ über Funk), das von Matter genutzt wird, um eine effiziente Kommunikation zu ermöglichen, insbesondere für batteriebetriebene Sensoren und Lampen. Thread ist ein wichtiger Baustein für Matter, der für Stabilität und geringen Stromverbrauch sorgt, oft als „Matter over Thread“ bezeichnet.
Danke für die Ausführung. Aber das bestätigt meine Frage. Welchen Vorteil hat thread bei einer Steckdose welche ja ohnehin ständig am Strom hängt.
Weil sonst irgendwann dein WLAN-Netzwerk zusammenbricht, weil zu viele Clients im Netzwerk sind. Für die FritzBox zum Beispiel ist es egal ob die Clients aktive Daten schieben oder nur zuhören, ab 50-60 Clients kannst du dein WLAN-Netzwerk knicken. Wenn du wirklich mal alles zusamen zählst, was WLAN hat in deiner Wohnung/Haus, wirst du überrascht sein.
In meinem Home-Netzwerk gibt es 97 Gerät und die meisten sind üb er WLAN angebunden. Ich muss mit einer FritzBox und 3 direkt ans Netz angeschlossenen AVM300 Repeatern arbeiten damit alles läuft. Wird eigentlich Zeit dass ich auf etwas Professionelles umsteige, aber derzeit funktioniert alles störungsfrei.
Mit einem AVM-AccessPoint würde alles zusammenbrechen.
Stimmt das wirklich, dass der von Switchbot nicht matter kompatibel ist? Die von euch verlinkte Steckdose wirkt zumindest damit bei Amazon. Welche Info stimmt denn nun?
Die haben matter
Der Switchbot Stecker setzt auch auf Matter, allerdings auch ohne Thread. Ich habe selber welche im Einsatz. Außerdem fungiert der als ein Mini-Hub, mit dem man ein weiteres nicht-Matter fähiges Switchbot Gerät matterfähig machen kann.
Hat Bosch Smarthome nicht auch Tread? oDer zigbee oder was … jedenfalls kein wlan
Kauf keinen Kack
Starke Begründung, macht Deine Meinung nachvollziehbar
Hi Leute. Ich habe 4 Stecker und 2 Bewegungsmelder von eve, alle mit matter. Sehr oft passiert es mir dass sie nicht erreichbar sind (HomeKit und Eve Aoo selber auch). Ich muss sie dann neu anlegen oder warten (lange, oder Tage) bis sie sich wieder ersichtlich machen.. Eine solche Instabilität habe ich kaum bei Stecker die nur wlan Funkt. haben angetroffen.. woran liegt es ? Habt ihr ähnliche Erfahrungen mit Eve und matter gesammelt? Habt ihr ein paar Vorschläge für mich ? Danke euch.
Häufigster Fehler: ein WLAN Netz mit 2.4 und 5 GHz.
Besser: ein separates IoT WLAN nur mit 2.4 GHz.
Nice. Daran hab ich nicht gedacht. Thx
Hatte ich auch. Nachdem ich eine Apple TV als Home Zentrale definiert habe, funktioniert alles perfekt. Wichtig ist, das die Zentrale via Kabel im Netzwerk eingebunden ist. Probier es einfach mal aus
Ich glaube deine Lösung hatte ich bereits in einem anderen Beitrag gelesen und befolgt und vorübergehend auch eine Verbesserung realisiert.. ganz gelöst ist es leider nicht, zumindest in keinem Fall. Kannst du mir bitte kurz den Grund der Kabel (lan) Verbindung der atv erklären ? thx
*in meinem Fall
Hatte ich nicht aber bei Morning im jeden Zimmer ein HomePod mini und deswegen ist auch überall Signal. Erhöhe mal in der Eve App unter Einstellungen bei den jeweiligen Steckdosen die Sendeleistung.
Eine entsprechende Leistungseinstellung in der App für den Stecker konnte ich leider nicht finden..
Hab das gleiche Problem mit den Onvis Steckdosen
Funktioniert die Steckdose auch nur über matter? Warum braucht man dann WLAN? Suche eine günstige Steckdose die nur per Zigbee oder Matter funktioniert. Danke
Matter ist das Protokoll, Thread/WLAN die Funktechnologie.
Matter kann über beides funken: Thread oder WLAN.
Kann die 10 oder 16A schalten?
Einfach mal ins Bild der Verpackung zoomen, dort stehen doch alle Daten dazu… max. 16A
Wenn man dann den Artikel weiter runter scrollt, dann findet man ähnliche Steckdosen für 7.12€ das Stück.
Kompatibel mit Aqara Hub M3? Hat das jemand probiert?
Ja. Nein.
Wird eine Verbrauchsmessung unterstützt?