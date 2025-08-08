Soundcore startet Sommeraktion für seine Boom-Lautsprecher

Die Anker-Tochter Soundcore nimmt die Rückkehr der sommerlichen Temperaturen zum Anlass, ihre leistungsstarken Boom-Lautsprecher günstiger anzubieten. Für kurze Zeit kann man drei verschiedene Modelle der Bluetooth-Lautsprecher mit bis zu 30 Prozent Preisnachlass kaufen.

Die Lautsprecher sind alle besonders für die Verwendung im Freien ausgelegt. Das Gehäuse ist jeweils wasserdicht und die Geräte sind schwimmfähig. Zudem sollten die Lautsprecher auch vergleichsweise unempfindlich bei nicht allzu sanfter Handhabung und Verschmutzung sein.

Ebenso verfügen alle drei Lautsprecher über integrierte Lichtmodule, die sich als Stimmungsbeleuchtung und Lichtorgel verwenden lassen. Die Feinabstimmung ist hier ebenso wie verschiedene Soundfunktionen mithilfe einer zugehörigen App möglich.

Soundcore Boom 2 für 89,99 Euro

Der mit einem festen Tragegriff ausgestattete Boom 2 ist im Rahmen der Aktion für 89,99 Euro erhältlich. Der Lautsprecher bringt es auf eine Musikleistung von bis zu 80 Watt und lässt sich über den integrierten Akku bis zu 24 Stunden ohne Steckdose betreiben.

Soundcore Boom 3i für 89,99 Euro

Der erst seit kurzer Zeit erhältliche Soundcore Boom 3i lässt sich an einem Gurt umhängen und bringt es auf 50 Watt Musikleistung. Der Hersteller bewirbt das Gerät als ultrastabil und extrem robust, die maximale Akkulaufzeit wird mit 16 Stunden angegeben.

Soundcore Boom 2 Plus für 149,99 Euro

Als drittes Modell im Bunde ist der Soundcore Boom 2 Plus um 50 Euro im Preis reduziert für 149,99 Euro zu haben. Der Hersteller setzt hier auf eine Kombination von zwei 50-Watt-Woofern und zwei Tweetern mit jeweils 20 Watt, um die maximale Musikleistung von 140 Watt zu liefern. Das Gerät lässt sich bis zu 20 Stunden ohne Steckdose betreiben und verfügt sowohl über einen Tragegriff als auch ein Band zum Umhängen.