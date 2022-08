Komoot Trail View: Zusätzliche Fotos zeigen die Wegebeschaffenheit

Komoot ist ohne Frage eine Empfehlung, wenn ihr das iPhone als Begleiter bei Wanderungen oder auch Radausflügen benutzt. Die App bietet unzählige Vorschläge für Touren und listet Sehenswürdigkeiten und sonstige Highlights entlang der Wege.

Wenn es um das Planen eigener Touren geht oder ihr vorhandene Touren umbauen und anpassen wollt, bietet Komoot im Webbrowser allerdings nicht nur mehr Übersicht, sondern auch ein paar zusätzliche Funktionen. Die hier geplanten Touren stehen dann auch wieder auf dem iPhone zur Verfügung.

Seit Monatsbeginn und dementsprechend noch relativ unbekannt ist auf der Komoot-Webseite zusätzlich der sogenannte „Komoot Trail View“. Aktiviert man diese Ebene in der Kartenansicht, so werden zusätzliche von Komoot-Nutzern gespeicherte Wegbilder angezeigt. Mithilfe der kleinen grünen Punkte kann man sich dann schnell einen Eindruck von der tatsächlichen Wegebeschaffenheit und auch der Umgebung vor Ort machen.

Die Trail-View-Ansicht steht als zusätzliche Option im Karten-Menü von Komoot zur Verfügung. Klickt dazu im Routenplaner auf das Kartensymbol unten links, dort lässt sich die zusätzliche Ansicht dann aktivieren und bei Bedarf auch wieder abschalten.

Mit aktiver Trail-View-Option seht ihr bereits wenn ihr mit der Maus über die kleinen grünen Punkte fahrt eine Vorschau mit dem jeweiligen Wegbild. Per Mausklick kann man das Bild dann mit zusätzlichen Informationen in der Seitenleiste öffnen. Komoot betont in diesem Zusammenhang, dass hier nur Fotos angezeigt werden, die von Nutzern öffentlich bereitgestellt wurden. Auch sind hier ausschließlich Naturaufnahmen zu sehen. Bilder, auf denen Personen oder Gebäude abgebildet sind, schaffen es auch wenn sie öffentlich gepostet wurden nicht in die Trail-View-Ebene.

Komoot Kartenpaket vorübergehend für 19,99 Euro

Komoot lässt sich kostenlos laden und in einer frei wählbaren Region auch ohne Einschränkung verwenden. Weitere Kartenregionen lassen sich einzeln oder zum Paketpreis von 3,99 Euro nachkaufen, das Karten-Gesamtpaket gibt es momentan um 10 Euro reduziert für 19,99 Euro. Diese Art der Nutzung dürfte für die meisten Nutzer der App vollkommen ausreichend sein. Komoot bietet zwar auch ein Premium-Abo an, das sich allerdings gezielt nur an sehr aktive Nutzer richtet und beispielsweise Zusatzfunktionen wie einen Mehrtagesplaner, sportspezifische Karten, Wetterberichte und Versicherungsleistungen beinhaltet.