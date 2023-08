Soundcore Space One: Neuer Noise-Cancelling-Kopfhörer zum Kampfpreis

Die auf Audio-Produkte spezialisierte Anker-Marke Soundcore hat mit dem Soundcore Space One einen neuen Noise-Cancelling-Kopfhörer vorgestellt, der bereits in der kommenden Woche in den Markt starten und dann in drei Farben zum Stückpreis von 99 US-Dollar angeboten werden soll.

Der Over-Ear-Kopfhörer, der in Schwarz, Beige und Blau verfügbar sein wird, stellt sich auf dieser Vorschauseite vor und bewirbt dort eine verbesserte adaptive Geräuschunterdrückung. Das neue Modell sei darauf ausgerichtet den Klang von Stimmen zu reduzieren

Zudem würde der Kopfhörer kontinuierlich nach Schalllecks suchen und sich bei der Reduzierung von Störgeräuschen durchgängig an die aktuelle Umgebung anpassen.

Unterschiede zum Space 45

Technischen Kenndaten und Spezifikationen zu den neuen Noise-Cancelling-Kopfhörern stehen derzeit leider noch aus. Was allerdings schon bekannt ist: Der Space One verfügt im Gegensatz zum Space Q45 über eine Trage-Erkennung, die die Laufzeit des integrierten Akkus verlängern dürfte und ein manuelles Umschalten der Geräuschunterdrückung nicht mehr nötig macht.

Während Soundcore den derzeit 105 Euro teuren Space Q45 als Gerät mit „Premium Design und ausgeglichenem Sound“ beschreibt, wir der Space One „als Leichtgewicht im stylish Design mit hochauflösendem, klaren Sound und mehr Bass“ bewertet.

Dies klingt in unseren Ohren so, als würde der Space One eher als Lifestyle-Gerät am Markt positioniert werden, während der Space 45 eher in Richtung seriöser Business-Nutzer ausschlägt, die eine günstige Kopfhörer-Begleitung für gelegentliche Flugreisen benötigen.

Vor dem Marktstart am Montag fährt Soundcore derzeit eine ungewöhnliche Vorbestell-Aktion, in deren Rahmen interessierte Kunden einen Einkaufsbeutel (!) mitnehmen können.