Soundcore Select 4 Go: Bluetooth-Lautsprecher zum Einführungspreis

Soundcore startet morgen mit dem Verkauf des neuen Bluetooth-Lautsprechers Select 4 Go. Zum Marktstart lässt sich die kleine Box entweder im Onlineshop von Soundcore oder bei Amazon zum Einführungspreis von 21,99 Euro bestellen. Beachtet dort jeweils die angebotenen Rabattgutscheine über 8 Euro.

Der Soundcore Select 4 Go will sich nicht mit klassischen Bluetooth-Lautsprechern für die Verwendung zuhause oder für die Party-Beschallung messen, sondern zielt vor allem auf den Einsatz unterwegs. Das Gerät ist nach IP67 gegen Staub und zeitweiliges Untertauchen geschützt. Wobei Letzteres in der Regel gar nicht erst vorkommen sollte, weil der Lautsprecher schwimmfähig ist.

Für den Einsatz unterwegs konzipiert

Auch die seitlich angebrachte Befestigungskordel soll insbesondere bei der Verwendung des Select 4 Go unterwegs unterstützen. Das Gerät kann damit beispielsweise an Haken oder Karabinern befestigt werden und sollte sich mit seinem Gewicht von 265 Gramm auch noch gut am Rucksack tragen oder anderweitig umhängen lassen.

Mit dem integrierten Akku lässt sich der Soundcore Select 4 Go dem Hersteller zufolge bis zu 20 Stunden lang betreiben. Die maximale Audioleistung des 13 x 8,3 x 4,9 Zentimeter großen Geräts wird mit 5 Watt angegeben. Das ist nicht viel, sollte aber zum Musikhören beim Campen oder im Park völlig ausreichen. Wer vorrangig seine Umwelt beschallen will, muss auf andere Geräte ausweichen.

Soundcore Select 2S als Alternative

Soundcore bietet den Select 4 Go in den Farben Schwarz, Blau, Rot und Violett zum genannten Einführungspreis von 21,99 Euro an. Die unverbindliche Preisempfehlung lautet ansonsten 29,99 Euro.

Als etwas leistungsfähigere Alternative wird der Soundcore Select 2S gerade für 33,99 Euro statt 39,99 Euro angeboten. Hier stehen 20 Watt Musikleistung zur Verfügung, dafür ist der Lautsprecher aber mit 18,4 x 6,3 x 5,3 Zentimeter aber auch ein ganzes Stück größer und zudem schwerer.