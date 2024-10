Insta360+: Auch Insta360 bringt Cloud-Abodienst an den Start

Der Kamerahersteller Insta360 führt mit Insta360+ einen neuen Cloud-Abodienst ein, der Nutzern die Speicherung, Sicherung und Bearbeitung ihrer 360°-Aufnahmen vereinfachen soll – das GoPro-Abo lässt grüßen. Der Service bietet verschiedene Funktionen wie automatisierte Sicherungen und Cloud-Bearbeitungsoptionen und Online-Speicherplatz. Mit Speicherkapazitäten von 200 GB bis 2 TB und Preisoptionen ab 2,99 Euro monatlich richtet sich der Dienst an private Nutzer ebenso wie an professionelle Anwender.

Automatischer Upload, einfaches Teilen

Insta360+ ermöglicht eine automatische Sicherung der Kameradaten, sobald das Gerät an einem Wi-Fi-Netzwerk angeschlossen ist und lädt diese Daten in die Cloud. Damit entfällt die Notwendigkeit, Dateien manuell zu speichern oder eine separate Speicherlösung zu nutzen. Auch das Teilen von 360°-Aufnahmen wird vereinfacht: Automatisch generierte Links ermöglicht Freunden oder Followern, die Videos in voller 360°-Ansicht zu erleben, ohne eine zusätzliche App herunterladen zu müssen.

Zum Start nur für Insta360 X4 und X3 verfügbar

Neben den Basisdiensten bietet das Abonnementmodell auch Rabatte und Zusatzoptionen. Abonnenten können sich auf eine vergünstigte Ersatzkamera freuen, falls das Originalgerät beschädigt wird. Zudem gibt es einen Rabatt auf neue Kameras sowie Zubehör im offiziellen Store von Insta360.

Basic, Pro und Premium verfügbar

Die gestaffelten Tarife bieten insgesamt drei unterschiedliche Abo-Varianten: Basic (für 27,99 Euro pro Jahr), Pro (für 95,99 Euro pro Jahr) und Premium (für 119,99 Euro pro Jahr).

Die Bearbeitungsfunktionen in der Cloud sollen es Nutzern ermöglichen, Videos ortsunabhängig zu bearbeiten, ohne den lokalen Gerätespeicher zu belasten. Auch der Exportvorgang lässt sich in der Cloud durchführen, sodass Geräte währenddessen für andere Aufgaben genutzt werden können.

Vorerst nur für Insta360 X4 und X3

Die Sicherheit soll durch den Einsatz von AWS gewährleistet werden, das laut Insta360 entsprechend hohe Standards einhält. Verschlüsselungen und Zugangskontrollen sollen die Daten vor unbefugtem Zugriff schützen. Global verteilte Server, unter anderem in Deutschland, Japan und Singapur, sollen dabei die Einhaltung lokaler Datenschutzrichtlinien ermöglichen.

Der neue Abo-Dienst startet heute weltweit und steht zunächst exklusiv den Besitzern der Insta360 X4 und der Insta360 X3 zur Verfügung. Geplant ist jedoch eine schrittweise Erweiterung, um die Funktion auch für weitere Kameramodelle nutzbar zu machen, darunter die Insta360 Ace-Serie, die GO-Serie, die ONE X2 und weitere Modelle.