Tür-/Fensterkontakt II [+M]: Weiteres Matter-Gerät von Bosch startet

Bosch bietet jetzt sein zweites mit dem Matter-Standard kompatibles Smarthome-Gerät an. Nach der bereits seit dem vergangenen Monat erhältlichen neuen Version des Heizkörper-Thermostat II [+M] ist jetzt auch der mit Matter kompatible Tür-/Fensterkontakt [+M] aus der Smarthome-Serie von Bosch erhältlich.

Bosch hat angekündigt, nach und nach einen großen Teil seiner Smarthome-Produkte mit Matter-Kompatibilität auszustatten. Die neue Produktreihe ist an dem Namenszusatz +M erkennbar. Die in dieser Kategorie angebotenen Geräte kommunizieren sowohl über das Matter-Protokoll, als auch über den Funkstandard Zigbee. Somit lassen sie sich einerseits in das Smarthome-System von Bosch einbinden, können aber auf Basis von Matter auch direkt mit anderen Systemen verwendet werden.

Zur Heizungsoptimierung und für Alarmsysteme

Der Tür-/Fensterkontakt II [+M] erkennt geöffnete Türen und Fenster und zeigt diesen Status, wenn gewünscht, per Push-Mitteilung auf dem iPhone an. So richtig nützlich werden die Sensoren vor allem aber in Verbindung mit Heizkörper-Thermostaten. So kann man seine Heizungssteuerung so konfigurieren, dass die Regler bei geöffneten Fenstern geschlossen werden und erst wieder geheizt wird, nachdem man das Fenster oder die Balkontür zugemacht hat. Zudem besteht natürlich die Möglichkeit, solche Tür-Fenster-Kontakte in Alarmsysteme einzubinden.

Die Matter-Version des Tür-/Fensterkontakt II wird von Bosch für 44,95 Euro angeboten und kostet somit – wenn auch nur 2 Euro – etwas mehr, als die ausschließlich mit Bosch Smart Home kompatible Version. Wir gehen allerdings davon aus, dass Bosch hier nicht dauerhaft zweigleisig fährt, sondern früher oder später sämtliche in Frage kommenden Produkte standardmäßig mit der Matter-Option versieht.

Neben den beiden jetzt erhältlichen Geräten hat Bosch in der Produktreihe [+M] auch eine neue Version seiner Schaltsteckdose „Zwischenstecker kompakt“ angekündigt. Wenn alles nach Plan läuft, soll diese ebenfalls noch in diesem Jahr in den Handel kommen.