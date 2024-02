Soundcore P40i: Neue In-Ears mit adaptiver Geräuschunterdrückung

Anker hat mit dem Soundcore P40i einen neuen In-Ear-Kopfhörer am Start, bei dem es sich wenn man so will um den großen Bruder des seit dem vergangenen Frühjahr erhältlichen Modells Soundcore P20i handelt. Letzteres ist übrigens momentan für gerade mal 24,75 Euro erhältlich (beachtet den Aktionsgutschein auf der Seite).

Der neue Soundcore P40i geht mit 69,99 Euro und damit einem deutlich höheren Verkaufspreis an den Start, kann dafür aber auch deutlich mehr Leistungsumfang bieten. Allem voran hat Anker das neue Soundcore-Modell mit einer Funktion für adaptive Geräuschunterdrückung ausgestattet, die dynamisch auf die Umgebungslautstärke reagiert.

Bis zu 60 Stunden Akku und Case als iPhone-Ständer

Weitere Verbesserungen betreffen die verbauten Lautsprecher und die Akku-Laufzeit der Ohrhörer. So sollen jetzt zwei auf beide Ohren verteilte 11-Millimeter-Treiber für in dieser Preisklasse sehr guten Klang sorgen, der sich mit einer Akku-Ladung bis zu zwölf Stunden lang genießen lässt. In Verbindung mit dem mitgelieferten Aufbewahrungs- und Ladecase kann die Akku-Laufzeit auf ingesamt 60 Stunden erweitert werden. Wenn alle Stricke reißen, genügen dem Hersteller zufolge bereits fünf Minuten Ladezeit, um die Ohrhörer für weitere fünf Stunden fit zu machen.

Anker wirbt in Verbindung mit dem neuen Soundcore-Modell übrigens für eine interessante Zusatznutzung der Ladehülle: Man kann das Case in aufgeklapptem Zustand auch als Smartphone-Ständer benutzen, um Videos im Querformat anzusehen.

Wohl versehentlich vorab gelistet

Während sich auf der Soundcore-Webseite selbst noch keine Angaben zu dem neuen Ohrhörermodell finden, werden diese bei Amazon bereits als ab Lager lieferbar gelistet. Die Informationen hier sind allerdings noch recht spärlich und der Schreibfehler in der Überschrift deutet darauf hin, dass das Angebot noch nicht für die Freigabe vorgesehen war. Spannung verspricht bei einer frühen Bestellung auch die dann gelieferte Farbe, denn während auf den Produktbildern ausschließlich ein schwarzes Modell zu sehen ist, wird in der Textbeschreibung die Farbe „Weiß“ angegeben.

Vermutlich lohnt es sich mit Blick auf den P40i ohnehin, auf den offiziellen Produktstart und damit auch den bei Soundcore obligatorischen Einführungspreis zu warten. Der aktuelle 25-Euro-Aktionspreis für den Soundcore P20i scheint uns dagegen fast schon ein Pflichtkauf für alle zu sein, die bei Ohrhörern noch am Kabel hängen.